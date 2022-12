Fernández pidió que la selección “Inspire a construir un país más igualitario"

El presidente Alberto Fernández pidió hoy que la selección argentina que disputará la final del Mundial de Qatar “sea la inspiración para construir un país más igualitario”, al encabezar un acto de inauguración de pavimentación en la localidad de Berazategui, en la zona sur del conurbano bonaerense.



"Esos maravillosos gladiadores que fueron los de la selección, que nos han enseñado como el trabajo como el esfuerzo, cómo el trabajar el equipo, cómo planificar para darnos tantas alegrías", dijo el Presidente quien pidió que "sean la inspiración nuestra para construir lo que digo es la utopía del presente".



Fernández encabezó un acto de inauguración de pavimentación en la localidad de Berazategui, en la zona sur del conurbano bonaerense, durante un acto que contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Juan José Mussi.



"Nuestra selección, al comienzo, no fue bien tratada, fue bastante maltratada por muchos que comentan, que hablan mal, que descalifican, y la verdad nos han dado una enorme enseñanza, la enseñanza que de por vida debemos estar agradecidos", sintetizó.



"Todos queremos que Argentina gane, que (Lionel) Messi gane porque se lo merece, pero todos somos argentinos, somos argentinas, es un sentimiento, nunca paremos, que nadie nos detenga", agregó.



El jefe de Estado aconsejó que "cuando ustedes escuchen voces que sean de desánimo, que siembran de la idea de que no vamos a poder avanzar, no las escuchen, unidos podemos avanzar, trabajando juntos podemos avanzar, trabajando en equipo podemos avanzar, la voluntad mueve montañas".



"Cuento con ustedes, sé que lo vamos a hacer. Los argentinos estamos viviendo un momento lindo, con todas las alegrías que ya nos ha dado la selección. Debemos agradecerle a cada jugador, a todo el cuerpo técnico por lo que ya han hecho. Nos han dado muchas alegrías", refirió Fernández sobre el combinado argentino en el Mundial de Qatar, en la previa de la final ante su similar de Francia que se disputará el próximo domingo.



Fernández abogó además por tener "un mejor país, más igualitario", que "tiene dificultades que yo conozco y que no me hago el distraído", y apuntó "a seguir luchando contra la inflación" y para "que el ingreso y el bolsillo de los argentinos mejore",



"Tengamos la voluntad de tener un mejor país, un país más igualitario, un país que tiene dificultades que yo conozco y que no me hago el distraído", dijo Fernández en su discurso y exhortó a "seguir luchando contra la inflación. Tenemos que seguir luchando para que el ingreso y el bolillo de los argentinos mejore, pero vamos a hacer ese país y vamos hacerlo entre todos y todas", subrayó.



"Pero además, la alegría de mejorar la vida de los argentinos y argentinas los que viven en esta calle, que se ha pavimentado, que ha tenido iluminación. El enorme trabajo de Gabriel Katopodis, mi querido ministro de Obras Públicas; un enorme trabajo de mi querido intendente Juanjo Mussi".



Para el mandatario "esto, en todo caso, deja en evidencia cómo debemos trabajar los argentinos y las argentinas" porque "si hay algo que debemos aprender de nuestra selección es la idea de trabajar en equipo, juntos, y que no nos dividan".



Y explicó que "la utopía del presente es un país igualitario, con justicia social, un país que no tengamos que festejar que después de mucho años tenga pavimento esta calle y luces, sino que los argentinos y argentinas vivan en condiciones dignas".



"Gracias Berazategui, los abrazo. Gracias Juanjo y mucha fuerza, a trabajar todos y todas", completó.



Y nuevamente en tono futbolero pidió a los presentes para el domingo "a cumplir todas las cábalas para que los muchachos ganen".