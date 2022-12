Guía: “Está la voluntad de empezar a trabajar en Ley de Emergencia por sequía”

Representantes de la Mesa de Enlace y el ministro de Economía y Producción de Entre Ríos, Hugo Ballay, se reunieron este viernes para analizar acciones conjuntas ante el histórico daño que están produciendo la sequía y la ola de calor en diversas actividades agropecuarias de la provincia.que “el eje de la reunión fue la sequía. Todos coincidimos en que la situación es mala con miras a desmejorar. No hay pronósticos a corto y mediano plazo que cambien la situación que está padeciendo todo el sistema productivo y toda la provincia. Está la voluntad de empezar a trabajar en la Ley de Emergencia”.Resaltó que la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles, donde “la comisión empezará a redactar el Decreto”.Indicó que, si bien llovió en los últimos días en algunos lugares puntuales de Entre Ríos, “los excesos de temperatura que tenemos hacen que todas las producciones, lechería, ganadería, el maíz que está sembrado, estén en una condición cada vez peor. Esto hace que nos hayamos reunido para avanzar en buscar algunas soluciones”.“Sabemos que la Ley de Emergencia no es la solución a los problemas. Hemos planteado, ya con errores que hemos cometido en el pasado, que tiene ver con los bancos la refinanciación de pasivos, buscar alternativas con AFIP porque muchos productores van a tener que pagar anticipo de Ganancias de algo de lo que no van a tener Ganancias. El sistema impositivo de Argentina es muy complicado”, remarcó.“Queremos buscar todas las herramientas posibles. Hoy todas las producciones están en problemas por la sequía. No se ha podido sembrar el 50% del maíz de primera por falta de lluvia. Tenemos un atraso interanual en la siembra de soja. El panorama es sombrío y complejo”, agregó.Dijo que “la Bolsa de Cereales de Entre Ríos viene monitoreando el tema. De la superficie implantada tenemos el 50% de los maíces en condición mala a muy mala. El otro 50% está en condición irregular”.“La citricultura también tiene problemas por la sequía, tiene que ver con enfermedades, con el tamaño de las frutas y demás”, informó.La ayuda para el sector “va a ser multivariable en distintos ámbitos. No es lo mismo para un tambero que hoy necesita recomponer su capital de trabajo y la leche le aumenta un 4% mensual, en la góndola la leche aumenta un 18% y los insumos aumentan un 8%. Ese productor no tiene muchas posibilidades más que comprar forraje para asistir a los animales porque no les quedan reservas o serán muy bajas. En ese caso tenemos que hablar de recomposición del trabajo y reservas de leche”.“Si hablamos de agricultura tradicional hay que ver cómo refinanciamos esos pasivos. Cuando hablamos de ganadería hay que ver cómo mantener la hacienda con forraje en algunos casos. En algunos lugares hay problemas de agua y eso complica”, dijo."El tema del cambio climático se trata pero faltan cosas, vamos tarde. Tiene que ver con los bonos verdes, los biocombustibles, la sustentabilidad, carbono neutralidad. Se vienen buscando alternativas. Son tres años seguidos de sequía. A nivel nacional aún no hemos podido conseguir tener un seguro de mitigación de riesgos o climático. Falta voluntad política, sistemas homologados para hacer mediciones, seguimos trabajando", finalizó.