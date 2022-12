UPCN formalizó pedido de respuestas frente a la nacionalización de UADER

Política La Asamblea Universitaria de UADER aprobó la nacionalización de Humanidades

El proceso de nacionalización de la Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales avanza “y para los trabajadores las garantías se hacen esperar. Frente a encuentros inconducentes y el acceso por canales no institucionales a la información desde UPCN se solicitó, por nota formal, a la Decana que brinde precisiones más allá de lo enunciado en general”.Por otro lado, se aclara que haber concurrido y participado de esos encuentros "de ningún modo implica una concesión automática de anuencia para la nacionalización en los términos en que está planteada actualmente". Y para subsanar esto, se requiere una copia del acuerdo oficial -conforme artículos 32 y 52 del proyecto -que permitirá llevar adelante la nacionalización de la Facultad de Humanidades, rubricado entre el Gobierno provincial y el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación. De no ser posible acceder a una copia, o si tal convenio aún no ha sido firmado, se solicita especificación por escrito de los puntos en los que ya se arribó a un principio de acuerdo entre Provincia y Nación.Se demanda un informe detallado acerca de la situación de revista del personal administrativo y de servicio que actualmente se desempeña en la Facultad, puntualizando cuántas personas son, qué antigüedad detentan en sus cargos y cuántas de ellas tienen horas-cátedra. Además de acceso a la simulación del traspaso del escalafón provincial al nacional. Se exige, además, una explicación minuciosa sobre la manera en que se incorporarán las escuelas preuniversitarias de acuerdo a las condiciones planteadas en el último dictamen, cómo será el funcionamiento de las mismas y cuáles serán sus condiciones laborales y salariales. Asimismo, se requieren precisiones sobre las tramitaciones que se han llevado adelante ante Nación hasta la fecha, detallando la cantidad de reuniones que se mantuvieron con autoridades de la cartera nacional de Educación y quién o quiénes fueron los interlocutores del Gobierno provincial ante ellos.En relación a la mesa de condiciones laborales, UPCN indaga sobre cuál fue la finalidad de conformar ese espacio, que se reunió una única vez sin haber arribado a ninguna conclusión o definición vinculante, y que no ha sido vuelto a convocar, dando la apariencia de ser un mero instrumento de distracción. Recordando en este punto que "los consensos se construyen y que quienes integramos la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) sólo hemos sido informados del proyecto, sin posibilidad de evaluar sus ventajas y desventajas, por lo que no nos sentimos convocados a ser parte de esa construcción".Desde la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), que se encuentra abocada exclusivamente a defender los intereses de los trabajadores, “nos centramos en brindarles certezas respecto a su continuidad laboral, a que sus condiciones de trabajo no sean inferiores de las que detentan actualmente, a que no se produzcan discriminaciones o desigualdades durante este proceso, y que la transición no provoque indefiniciones de ningún tipo".Finalmente se considera que, hasta el momento, el procedimiento "no ha sido tan transparente como se enuncia desde la Facultad y en conversaciones sostenidas con dirigentes de otros sindicatos, hemos podido observar que también hay en ellos cierto malestar y alarma sobre esta situación", se señaló en la nota.