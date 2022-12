Reconocieron a ex empleados del Tribunal de Cuentas en el 50º aniversario

Paraná Se conmemora el 50º aniversario del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos conmemora su 50º aniversario y en ese marco, este viernes, se realizó un acto protocolar y reconocimiento a ex empleados del organismo provincial.el ex vocal, contador José Alberto Miranda.Y agregó: “El Tribunal de Cuentas en estos 50 años ha mantenido varias funciones, como la estabilidad permanente de sus miembros, mientras perdure la buena conducta, tiene funciones jurisdiccionales a través del juicio de cuentas y un tipo de juicio administrativo, además de tener poder sancionatorio y, sobre todo, la raigambre constitucional”. “En estos 50 años en Entre Ríos se respetó esa condición del organismo de control”, ponderó Miranda.En ese sentido, el ex vocal explicó las funciones del organismo provincial: “Todo lo que pueblo aporta por impuestos, tasas y lo que llega de Nación en concepto de recursos para la provincia, es controlado por el Tribunal de Cuentas en lo que respecta a la inversión de ese dinero, lo que se hace con ese dinero: en qué se invierte o qué se gasta”.“La metodología de control se actualiza a partir de la tecnología y mejor capacitación, que hace que el Tribunal de Cuentas se vaya aggiornando y hoy se tenga un organismo reconocido a nivel nacional como uno de los mejores del país con personal capacitado, hacia adentro, y hacia quienes manejan los dineros públicos y tienen la obligación de rendir ciertas”, resaltó el contador ya retirado. Y sentenció: “El pueblo de Entre Ríos debe estar contento con su Tribunal de Cuentas porque está capacitado para que la función se cumpla como debe ser”.“Festejar 50 años de una querida institución es muy emotivo”, comentó, por su parte, Romana Deharbe, ex empleada del organismo provincial. “Transité 42 años en el Tribunal y lo que viví fue soñado”, rememoró y agradeció “a las autoridades, a los que nos enseñaron el trabajo de la tarea de control y a todos los compañeros, que fuimos siempre muy unidos, siempre luchando por el trabajo diario y llevando adelante la tarea con muchos valores y compañerismo”.En tanto, la ex fiscal Estela Bovier, con 35 años de servicio en el organismo provincial, señaló: “El Tribunal de Cuentas fue como una familia y que cumpla 50 años, que nos convoque, fue un hermoso reencuentro porque teníamos muchas anécdotas en común”.Mientras que el ex auditor Sergio Cavallo subrayó: “Este es un día de gran alegría y emoción por este querido Tribunal de Cuentas que tiene cuatro funciones básicas: el controlar los gastos, los recursos, el patrimonio del Estado provincial y el asesoramiento contable”. “Trabajé 35 años, en los que aprendí técnicas de control objetivas y regidas, además de afectos y compromiso”, comentó y agradeció a las autoridades actuales por la convocatoria.