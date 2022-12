Autoridades de la Femer se reunieron con la ministra de Salud

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente de la Federación Médica de Entre Ríos, Fernando Vázquez Vuelta. En la oportunidad las autoridades repasaron la agenda en común de ambas instituciones.



Este jueves la ministra Sonia Velázquez, acompañada por parte del gabinete de Salud, recibió en su despacho a autoridades de la Federación Médica de Entre Ríos, encabezadas por el presidente de la entidad, Fernando Vázquez Vuelta. Allí los directivos repasaron los avances logrados en cuestiones de interés en común y acordaron seguir dialogando para avanzar en una agenda conjunta.



La titular de la cartera sanitaria, Sonia Velázquez, indicó: “Como Ministerio de Salud estamos en contacto permanente y trabajando articuladamente con las asociaciones y colegios, siempre abiertos al diálogo y tomando en cuenta el alcance de cada uno. En este caso nos reunimos con la Femer, conscientes de la representatividad que ostentan, así que fue un encuentro de trabajo muy importante para escuchar sus inquietudes como también para plantearles instancias que queremos retomar en la agenda del cómo cambió el modelo de atención desde un paradigma más desde la salud y las rede de cuidado y no tanto desde la reparación del daño y la atención de lo episódico”.



“Dialogamos mucho respecto al componente de regularización de los profesionales, donde pusimos de manifiesto que desde el año 2013 que no se creaban cargos por ley para profesionales de salud, lo que nos impedía avanzar en las designaciones interinas y en los llamados a concurso, proyecto de ley que tuvo la firme decisión política de nuestro gobernador. Ante este panorama les informamos que ahora, con la ley que fue aprobada en la jornada de ayer por el senado entrerriano y una vez promulgada por el gobernador, se crean 1.095 cargos para profesionales que ya vienen prestando servicios en instituciones públicas de salud en el marco de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria, entre los cuales se ven alcanzados más de 800 médicos y médicas que van a regularizar sus situaciones contractuales”, explicó Velázquez.



En la misma línea, la ministra recordó que en esta gestión también se ha avanzado con otros componentes como el pago del título profesional se han reconvertido 147 cargos del Escalafón General a la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria, para poder avanzar hacia las plantas óptimas que requiere el sistema de salud.



“También se abordó la política de recursos humanos en donde se implementó el sistema informático integral de recursos humanos y se ha mejorado la nominalización del sistema de guardias médicas activas y pasivas, por la cual la provincia de Entre Ríos, mediante erogación presupuestaria, ha mejorado sustancialmente el valor de las mismas”, completó Velázquez.



Por su parte, Vázquez Vuelta indicó: “Quiero resaltar el buen diálogo y la predisposición del ministerio en recibirnos y en tomar temas en común para luchar por un mismo objetivo: la mejora del trabajo médico y que eso represente una mejora en la salud pública”.



“Como lo hemos recalcado más de una vez, siempre hemos tenido la recepción de nuestras inquietudes. En esta oportunidad le expresamos a la ministra una serie de ítems de las problemáticas que teníamos en la parte médica y ahora, cuando nos sentamos a tratar estos temas, nos encontramos con que muchos de ellos ya habían sido abordados por el Ministerio y están en vías de resolución”, explicó el profesional.



El referente precisó: “Una de las problemáticas grandes que teníamos era el pase a planta o a interinatos de aquellos suplentes extraordinarios o en cargo vacante, y eso ya está prácticamente solucionado con el proyecto de ley elaborado desde el Ministerio que fue aprobado ayer. Eso da salida y solución a esa inestabilidad que tenían muchos profesionales, para ser más precisos son 1.095 los cargos creados, de los cuales casi 800 son médicos que pasan a un interinato dejando de lado el carácter de suplencia extraordinaria o contratado, que les daba inestabilidad laboral”.



Vázquez Vuelta indicó que también se abordó la temática de las guardias pasivas, “nuestra intención es que eso no sea a través de una factura que el profesional le hace al Estado sino que pase al recibo de sueldo como corresponde con cualquier trabajador; la ministra manifestó la intención de trabajar en el tema para regularizar estas situaciones, iniciativa que vimos con buenos ojos, pero sabiendo que también se tiene que dar la parte técnica o funcional para que salga adelante”.



Finalmente, el directivo señaló que se abordó la problemática de los residentes, por lo cual fueron informados que ya se ha presentado un proyecto de ley donde rige el trabajo de los médicos en especialización. “Es una norma que hará que mejore la calidad de trabajo del médico residente y tenemos el compromiso de la ministra de insistir con esta iniciativa para que la ley pueda ser sancionada en 2.023”, concluyó.



Por el Ministerio de Salud estuvieron presentes el coordinador general de la cartera, Germán Coronel; la subsecretaria de Gestión, Gabriela Diez; el secretario de Políticas Públicas de Salud y Bienestar; Guillermo Zanuttini, y el director General de Recursos Humanos, Cristian Fontana.



Por parte de la Federación Médica de Entre Ríos asistieron los secretarios de Actas y Correspondencia y de Hacienda, Lautaro Torriani y Roberto Balbarrey respectivamente; acompañados por Julio Ezequiel Kramer y Martin Franchini Maggi, miembros del Círculo Médico de Paraná e integrantes de la Femer.