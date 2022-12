Comenzó a debatir regulación de publicidad engañosa en mercado de criptomonedas

En la comisión de Economía Nacional e Inversión estuvo el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, quien al exponer sostuvo que la iniciativa -que reforma la ley de Mercado de Capitales- es necesaria porque en el mercado "ocurren situaciones donde hay instancias no reguladas o con baja regulación, no solamente en Argentina sino en el mundo".



En ese sentido, puso énfasis en la necesidad de proteger al inversor "sin matar la innovación", y destacó que la normativa propuesta por el oficialismo es "muy similar" a una ley que implementó España, país del cual aseguró que "brindará cooperación" en todo el proceso de adecuación. .

También hizo hincapié en que la propuesta "es espejo de un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, y es parte de un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero".



Negri justificó la necesidad de avanzar con la regulación con el ejemplo de la publicidad engañosa en el caso del Bitcoin.



"Con la suba de Bitcoin prometían a la gente que la rentabilidad del año anterior se iba a repetir para los que entraran ahora, eso es publicidad engañosa. Uno no puede prometer ganancias aseguradas", explicó.



El autor del proyecto de ley, el senador del Frente de Todos Guillermo Andrada hizo un diagnóstico sobre las transformaciones que introdujo internet y el mundo digital en las transacciones financieras, y en ese marco señaló que "la pandemia ha sido un acelerador de esto", aunque advirtió que "hay cada vez más fraudes y más delitos".



El catamarqueño aclaró que el proyecto "no intenta regular el mercado ni los productos financieros".



El oficialista argumentó que "como no hay una educación financiera en el país lo suficientemente fuerte" se debe facultar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y brindarle "todas las herramientas necesarias para que la publicidad engañosa sea evitada".



La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) se manifestó en rechazo al proyecto porque, según admitió, no le "gustan las regulaciones".



"La gente lo que quiere es proteger sus activos, y en Argentina tenemos una inflación que nos come el sueldo. Si queremos proteger al inversor, creo que tenemos que hacer algo contra la inflación", expresó.



