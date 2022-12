Proyectan modificar la legislación vigente sobre Planes de Ahorro Automotor

Diputados oficialistas y opositores junto a funcionarios analizaron proyectos de reforma de la ley que regula los planes de ahorro automotor, para que sean más claras las normativas sobre precios y condiciones que firman los usuarios con las respectivas empresas.



La modificación de la legislación vigente sobre planes de ahorro fue analizada en una reunión de la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que conduce el radical cordobés Víctor Hugo Romero.



En ese sentido, Romero dijo que “el objetivo es modificar la legislación vigente sobre Planes de Ahorro Automotor, ya que es necesario garantizar la transparencia en la información y proteger a los suscriptores de este plan”.



“El cumplimiento del contrato y la determinación de precios no está legislado en la Ley”, informó.



Agregó que el Parlamento tiene que aprobar "un nuevo marco normativo para fortalecer la transparencia y este sistema tiene que ser un instrumento de ahorro y capitalización, pero básicamente garantizando defensa de los derechos de los consumidores”.



Sobre este punto, el director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Alejandro Alonso Pérez Hazaña, afirmó que el "mayor problema es la falta de información en la operatoria del contrato y eso dificulta la venta”.



"La mecánica de determinación de precios es un tema complejo que necesitamos solucionar ya que no es sólo un tema de inflación sino también de la mecánica contractual”, añadió.



Desde enero a octubre, detalló, "tuvimos 8.379 reclamos: 30% por demora en la entrega del bien, 25,3% por falta de devolución de los montos, 12,3% por incumplimiento de oferta, 5,1% por cobro indebido y 4,6% por aumento no previsto".



En tanto, el director de Sociedad Comerciales de la Inspección General de Justicia, manifestó que “hay que repensar el sistema porque no sirven las soluciones paliativas” y en esa línea señaló que "es necesaria una reforma legislativa”, consideró.



Señaló que "hay un procedimiento de denuncia para que se pueda hacer de forma digital, pero el principal problema que tenemos es el poder sancionatorio, podemos poner $11 mil de multa" .



A su vez, el diputado del Frente de Todos Juan Manuel Pedrini reclamó que haya más controles sobre estos planes porque las "concesionarias venden el plan y se desentienden".