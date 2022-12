Senado sancionó ley de Presupuesto y ley que establece cronograma electoral

El Senado aprobó en la primera sesión de la semana el proyecto de Presupuesto. El texto fue aprobado en general por unanimidad y con observaciones por parte de la oposición de Juntos por el Cambio en el tratamiento particular de algunos artículos. El esquema de ingresos y gasto del Estado provincial para el año próximo contempla recursos por más de 950 mil millones de pesos.



Los representantes de los departamentos aprobaron tratar el Presupuesto, que llegaba con despacho de Comisión, sobre tablas. El miembro informante fue el senador por La Paz, Amilcar Enre Bert (PJ), quien destacó algunos aspectos del texto, como por ejemplo, que no se contemple la posibilidad que la Provincia se endeude, que haya equilibrio fiscal, la gran cantidad de obras públicas en todo el territorio y que se prevean incrementos salariales.



El presidente de la bancada oficialista, Armando Gay (Concordia), aseguró que “el presupuesto no es un cheque. Es un camino sobre el cual se recorrerá el 2023”, definió.



Además, la Cámara votó el tratamiento sobre tablas del proyecto que modifica la legislación electoral en lo que a las fechas de comicios provinciales se refiere. En el nuevo esquema, el Gobernador mantiene la posibilidad de convocar a votación en conjunto con las elecciones nacionales o cambia las fechas en caso de desdoblamiento: las primarias se realizarían a el 31 de julio y las generales el 24 de septiembre.



En orden a esto, la fecha tope para convocar en forma separada será a fines de abril y el cierre de listas se producirá en junio y no en febrero como marcaba la legislación vigente. (APF)