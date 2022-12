Bordet y Tolosa Paz inauguraron un Centro de Desarrollo Infantil

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

“Más allá de lo que significa la obra civil del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), lo importante es el contenido. Lo que representa para la primera infancia y para los chicos tener un lugar donde desarrollarse. Esto es pensar en el desarrollo de las generaciones que van a venir, con un gobierno que está presente y que le importan este tipo de políticas públicas”, dijo Bordet durante la inauguración del CDI, el primero de los 35 que se construirán en la provincia a través del programa nacional.



En las actividades participaron también la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chaves; la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Marisa Paira; y el presidente Copnaf, Gabriel Leconte. También estuvieron los diputados nacionales Marcelo Casaretto y Carolina Gaillard, y los diputados provinciales Leonardo Silva y Mariana Farfan, entre otras autoridades.



Además se firmaron convenios con municipios y entidades de la provincia. Compromiso En su discurso, el gobernador Bordet agradeció el recibimiento del intendente Díaz Chaves y la visita de la ministra Tolosa Paz. "Es la primera vez que viene una ministra nacional a Aldea San Antonio y lo valoramos muchísimo", sostuvo, al tiempo que subrayó "el compromiso que siempre has puesto de manifiesto".



El mandatario provincial valoró además el trabajo conjunto para poder llevar adelante el acceso a esa localidad, “que parecía muy difícil porque en este momento no teníamos ninguna ayuda del gobierno nacional, y era una obra de una magnitud importante que decidimos hacerla con fondos provinciales ". Acotó que esa obra permitió "romper el aislamiento que durante años tuvo Aldea San Antonio para poder conectar con la ruta".



"Cuando asumió Mauro (Díaz Chávez) la intendencia redoblamos ese esfuerzo. Seguimos teniendo mucho empuje y pudimos hacer muchísimas cosas aún en épocas que no eran abundantes los recursos", continuó diciendo Bordet, al tiempo que indicó que "cuando pudimos contar con la ayuda del gobierno nacional se destrabaron un montón de obras que teníamos, como el Centro de Desarrollo Infantil que inauguramos hoy" y que consideró de importancia para que los chicos puedan tener un lugar donde desarrollarse. Gobierno presente

Luego resaltó que se construirán un total de 35 CDI en la provincia "porque hay un gobierno nacional que está presente y que le importan este tipo de políticas públicas, que le importa la niñez, que le importan los padres de los chicos que van a esos centros de desarrollo infantil para poder tener después un futuro en una sociedad que cada vez demanda más conocimiento, más educación, y esta educación temprana es decisiva para la formación de los chicos y chicas que ahí concurren".



Más adelante, felicitó a los intendentes de las 35 localidades donde se construirán los CDI "porque esto marca un compromiso en esa misma línea que tenemos nación, provincia y municipios de pensar que la niñez es el futuro que tiene la provincia y que tenemos que cuidarlo".



Tras hacer referencia a las obras de pavimento ejecutadas en esa localidad, el gobernador sostuvo que "esto que estamos realizando en Aldea San Antonio no es un hecho aislado que ocurre solamente aquí, sino en todo el territorio provincial, con todos los intendentes. Trabajamos en conjunto y no miramos de qué color político es el intendente", dijo y completó: "En el tiempo que viene de gestión hay que intensificar muchísimo para poder cumplir con muchas cosas que todavía tenemos pendiente porque falta mucho pero cuando uno tiene el acompañamiento, cuando hay un gobierno nacional que respalda con políticas públicas, con recursos, que nos ha permitido ordenar las cuentas provinciales y hacer más obras, es donde vamos a ir encontrando los resultados". Política de infancia

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que "queda a las claras el norte que le dio Bordet a las políticas de infancia en este tiempo en Entre Ríos. El mapa muestra lo más de 35 espacios de infancias como el que hoy ustedes podrán palpar, recorrer y dejar sus chicos y abuelos para seguir soñando y creando".



Dicho esto, aseguró que “el mapa fue planificado y trabajado junto al gobierno nacional porque es importante pensar en una Entre Ríos en el marco de un proyecto nacional. Hay una Entre Ríos que desarrolla sus obras de infraestructura de infancias, vial, recreativa, cultural y todo lo que va desarrollando este gobernador, al calor de un Presidente y de un gobierno nacional que construye esta mirada del federalismo en Entre Ríos".



Habló que tiempo atrás en Entre Ríos la palabra "desarrollo no estaba presente, y por eso no se concluyeron las obras tan prometidas y ansiadas". En esa línea, mencionó la obra de la ruta 18 y remarcó que "este gobierno avanzó cada una de las fases".



"Cada una de las obras que recorremos cuenta con la decisión de un gobernador y un Presidente, pero fundamentalmente de una red enrome de la política territorial. La red de intendentes, de presidentes de comunas que llevan así sus sueños y se construyen en un proyecto político”, aseguró.



En ese marco, Tolosa Paz enfatizó que “gobierna un proyecto político que quiere el desarrollo de Entre Ríos, que piensa en un Ministerio de Desarrollo Social que desarrolla las capacidades de un pueblo. Donde nazcas en este Entre Ríos, hay un Presidente, una Vicepresidenta y un gobernador que quieren la igualdad de oportunidades", aseguró.



En otro tramo de su discurso, la funcionaria nacional dijo que "quienes abrazamos la política soñamos que esta Argentina sea cada vez más igualitaria y lo hacemos con obra pública, con decisión política y planificando día a día como se concretará la apertura de estos 35 de Centros de Desarrollo Infantil que ya están en construcción y que se sumarán a la red de 24 Espacios de Primera Infancia que construiremos a lo largo de los años venideros para completar el mapa de la igualdad en el acceso a estos espacios de Infancia que se dan con infraestructura y la dotación del recurso humano".



En ese línea, instó a "construir la Argentina del trabajo y para que se expanda el empleo registrado necesitamos al mismo tiempo construir espacios de infancias. Las desigualdades se achican cuando aparece el Estado brindando oportunidades y hace posibles que las mujeres en nuestro país tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades y trabajos. No hay una Argentina que crezca y se desarrolle si una oferta de cuidados, y por eso construimos en esta provincia, que es ejemplo para otras, la política de infancia del gobernador Bordet que busca trazar los lineamientos de lo que es el presente y el futuro”.



En tanto, el intendente de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chávez tras agradecer la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, destacó la inauguración de las obras en su localidad. Se refirió específicamente al centro de desarrollo infantil y remarcó que se trató de un trabajo conjunto entre el municipio, la provincia y la Nación con el cual “se cumple una demanda histórica que tenía nuestro pueblo. Estamos muy contentos por eso y también seguirnos trabajando en infraestructura”, dijo y destacó el crecimiento que ha tenido la localidad a partir de las obras de infraestructura y sobre todo del acceso asfaltado que “nos cambió la vida”.



En tanto, la ministra Marisa Paria expresó: "Celebramos esta inauguración del CDI, el primero de los 35 que construiremos junto a la Nación y los gobiernos locales, porque se sostiene en la decisión que tomó el gobernador Gustavo Bordet de fortalecer los ejes de trabajo y cuidado, como una estrategia de desarrollo integral de las personas y las comunidades. Las políticas de cuidado se articulan en el territorio para acompañar a las familias trabajadoras en el proceso de crianza de niñas y niños, posibilitando así también la inserción en el mundo del trabajo. Éstas apuntan a fortalecer la infraestructura desde los 45 días, y se enmarca en las acciones de la Mesa Interministerial de Primera Infancia y el Plan Nacional de Primera Infancia", destacó. Inauguraciones

Tras la inauguración de un paseo público en la plaza principal de esa localidad del departamento Gualeguaychú, las autoridades hicieron lo propio con el Centro de Desarrollo Infantil Los Aromitos, que demandó una inversión de 41,9 millones de pesos.



Se trata uno de los 35 CDI que se construyen en la provincia a través del trabajo articulado de los Ministerios de Obras Públicas y Desarrollo Social de la Nación, el gobierno provincial y los municipios, con una inversión superior a los 1.200 millones de pesos. Estos CDI recibirán a más de 2000 niños y niñas pequeñas. Actualmente 27 de esos centros se encuentran en proceso licitatorio o en obras.



Esta política apunta a fortalecer las infraestructuras en las cuales se promueve el cuidado de las niñas y los niños desde los 45 días, y se enmarca en la estrategia provincial y el Plan Nacional de Primera Infancia. Convenios y aportes

A continuación, se realizó un acto en la plaza central General San Martín, donde se firmaron convenios y se entregaron aportes.



En el lugar, el gobierno provincial entregó aportes, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a la municipalidad de General Galarza, para la implementación del Programa Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social en dicha localidad; y de Aldea San Antonio, destinado a mejoras de infraestructura en el campo de Juego municipal en el marco del programa Entre Ríos Deporte. También la provincia entregó aportes al Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Aldea San Antonio, al Club de Pescadores Gualeguaychú y a la Asociación Civil Centro de Jubilados de Gualeguaychú.



También se rubricaron convenios entre la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con municipios y entidades entrerrianas para la atención de personas en situación de emergencia social.



Los acuerdos tienen por objeto el otorgamiento de subsidios institucionales con carácter no reintegrable para la implementación del Proyecto Fortalecimiento Alimentario y Constructivo para familias en situaciones de Emergencia y Vulnerabilidad Social. En este caso los convenios fueron firmados por los municipios San José de Feliciano, Concordia, Villa Clara, Las Cuevas, San Marcial y Conscripto Bernardi.



Además, se firmaron convenios con los municipios de General Galarza y Maciá, y actas compromiso con el municipio de Larroque y la Asociación Civil Formar, en estos casos en el marco del Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social. Mediante este programa se otorgan subsidios no reintegrables a organismos gubernamentales y organizaciones sociales, con la finalidad exclusiva de ser destinados a la compra de maquinarias, herramientas y materiales para ser entregados a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, que se constituyan en unidades productivas y/o de servicios, ya sea en forma individual o asociada para hacer frente a la emergencia social.