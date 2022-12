Urribarri: “El mensaje de Cristina al peronismo debe llamarnos a la reflexión”

El ex gobernador y ex embajador, Sergio Urribarri, se reencontró con la militancia de Santa Elena y llamó a reflexionar sobre el mensaje de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Ella reseteó el tablero, dio un mensaje fuerte al interior del peronismo y tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, convocó.



Ante militantes de Santa Elena, La Paz, San Gustavo y otras localidades del departamento que colmaron el club Azopardo Belgrano, Urribarri destacó: “Cada vez que Cristina habla, es un ejercicio profundo de pensamiento y la semana pasada nos trazó un horizonte. Ella siempre puso por encima el interés del pueblo, incluso por encima de ella misma. Su enorme valentía debe llamarnos a la reflexión y a la acción”, señaló.



El ex gobernador repasó la recorrida que viene realizando desde que volvió al país en junio y convocó a “salir a hablar con la gente, mano a mano, porque es una tarea militante irreemplazable”.

Luego, agradeció a los presentes y desafió a “dar la cara y hacerle frente a todas las circunstancias bravas porque en el peronismo nadie tiene que quedarse en su casa cuando la situación está complicada y menos todavía dejar de decir las cosas para que no te pegue un medio de comunicación”.



“Yo no necesito ninguna encuesta para saber lo que pasa en cada rincón de esta provincia que tanto conozco y quiero. Somos conscientes de que el problema de la inflación es grave y también de que hay otros problemas que demandan una solución urgente. Pero a todas esas cosas que padecen los argentinos es el peronismo el que puede resolverlas”, expuso luego.



“En Entre Ríos lamentablemente vemos a muy pocos dirigentes peronistas dando la cara y escuchando a la militancia. Y sí vemos a porteños que andan como si nada, como si no fueran responsables de cuatro años de destrucción de la Argentina. Lo tenemos a Rogelio Frigerio, que fue ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de ese gobierno y desde ese cargo se dedicó a perjudicar a Entre Ríos paralizando obras de todo tipo solo porque las habíamos empezado nosotros. Esas son las cosas que tenemos que mirar. Por eso mi lema es: uno es lo que hace”, indicó.



“Muy pocos lo hacemos, pero es importante que le digamos estas cosas a los entrerrianos y las entrerrianas. Es importante la convivencia, pero la verdad no ofende y la gente tiene que saber. Esta gente vive en Buenos Aires, no conoce nuestra provincia y si los agarrás y les preguntás por dónde pasa el río Gualeguay o cuál es el arroyo Feliciano no tienen ni idea. Nosotros y nuestros candidatos y candidatas nacimos y vivimos siempre acá. Yo nací en Arroyo Barú y viví hasta los 18 años en la estación ferroviaria de la que mi padre era jefe. Tenemos nuestras raíces acá en Entre Ríos”, destacó finalmente.