Gobernadores del PJ se reunieron por la coparticipación y armaron mesa política

La Liga de Gobernadores peronistas resolvió dar mandato a los fiscales de Estado de sus provincias, que se presentaron en la Corte Suprema como amicus curiae (amigo del tribunal) en el litigio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el reparto de fondos, para que reiteren el pedido de ser escuchados en el recurso de amparo que tramita por esa cuestión y evitar el "avasallamiento de las bases del federalismo", dijeron fuentes partidarias.Los gobernadores se reunieron entre las 14 y las 15.30 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el microcentro porteño, con presencia de 13 mandatarios provinciales (dos de ellos por Zoom), para tratar lo que consideran "la preocupante situación del federalismo argentino".Lo advirtieron frente a versiones periodísticas, dijeron, "cada vez más insistentes de un inminente fallo a favor del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta), que significaría una bochornosa transferencia de recursos a la ciudad más rica del país, en detrimento del resto de la Argentina", indicaron los informantes.En ese sentido, se resolvió dar mandato a los fiscales de Estado de las provincias que se presentaron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como amicus curiae, reiterando el pedido de ser escuchados en el recurso de amparo que se tramita por el tema de la redistribución de fondos que dispuso en 2020 el Gobierno nacional entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.Ante esa reasignación de dinero que le había otorgado el Gobierno de Mauricio Macri a la administración porteña por la transferencia de la Policía a la ciudad, Rodríguez Larreta interpuso un amparo con la intención de recuperar esa plata y la cuestión está a resolución de la Corte.Además, se debatieron en la reunión distintas estrategias a seguir en caso de un fallo que, si fuera a favor del Gobierno porteño los mandatarios consideran "injusto" y "estaría atentando contra la base misma del sistema federal, solo para acrecentar las finanzas electorales del partido que gobierna desde la Capital Federal", añadieron las fuentes.Los gobernadores coincidieron en utilizar todos los mecanismos disponibles para impedir "ese posible avasallamiento de las bases mismas que dieron nacimiento a nuestra nación ya que, sin federalismo, la patria no existe", añadieron.Estuvieron en la reunión los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos) Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gildo Insfrán (Formosa), Mariano Arcioni (Chubut) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Jorge Capitanich (Chaco) lo hizo vía Zoom.Luego, entre las 15.30 y las 18, se llevó a cabo un encuentro solicitado por la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde se trataron temas de importancia institucional y política, como una primera reunión entre distintos sectores, que se ampliará a otros en los próximos días.Allí tomaron parte los integrantes de la "mesa chica" de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña (cotitulares de la central obrera), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra) y Armando Cavalieri (Comercio), así como Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).Tras un largo intercambio de opiniones, los gobernadores y los representantes de los trabajadores coincidieron en que ante el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, primero, y ahora con el "intento de proscripción" para que ocupe cargos públicos por el fallo judicial en su contra, "nos encontramos ante una situación de extrema gravedad institucional que afecta los cimientos mismos de la democracia en nuestro país", señalaron los voceros.expresó al respecto el gobernador Bordet.Consideró al respecto que “más allá de los matices que tenemos en nuestra fuerza política la unidad es una prioridad para ser competitivos en las elecciones del próximo año”.Daer manifestó tras el encuentro en rueda de prensa que "esta reunión era previa" a la renuncia de candidaturas de la Vicepresidenta y contó que "la situación de la compañera estuvo en la conversación y ratificamos lo mismo que dijimos en la CGT: que es una condena absurda, amañada a intereses, y que tiene que ver con una condena y una proscripción".Por otra parte, señaló que la reunión con los gobernadores fue "para conversar en la necesidad de construir políticamente una cuestión común para ir generando una estructura que tenga capacidad, no solo electoral, sino a que a partir de las elecciones de 2003 estructurarse para transformar el país y definitivamente terminar con esta situación de incertidumbre en la economía y en lo social"."No hablamos ni de candidatos ni de espacios en las listas", aclaró Daer, sino "de converger, el movimiento obrero organizado, a partir de la CGT y del movimiento nacional sindical peronista con los gobernadores", y acotó que "las reuniones se ampliarán a los movimientos sociales e intendentes"."Habrá que incorporar al propio Presidente (Alberto Fernández) a este seno y encontrar un camino común de debate", y construir "una estrategia y una plataforma para llevar adelante un proceso electoral de acá a 2023 y, a partir de ganar las elecciones, a un proceso de transformación del país", aportó el gremialista."Veníamos conversando con muchos de ellos y teníamos siempre la premisa de juntarnos el movimiento obrero organizado con los gobernadores, que son el pilar esencial en términos democráticos de los territorios", puntualizó el cotitular de la CGT.Y apuntó a tener una "mirada de unidad, de empezar a construir en conjunto, de tener reconocimiento recíproco todos los sectores del peronismo, y en ese reconocimiento recíproco encontrar los mejores caminos hacia el futuro".Andrés Rodríguez expresó por su parte que la idea es armar "una mesa política" y agregó que "fuimos invitados para intercambiar ideas entre los que manejan el territorio y nosotros, que tenemos representatividad con el sector del trabajo y que tiene connotaciones sociales"."No hablamos de candidatos, sino del reordenamiento del peronismo, que tenga fuerza de reacción, y en esto estamos todos empeñados", completó el titular de UPCN.En tanto, Uñac no habló de la eventual candidatura presidencial de un gobernador porque "no creo que esa sea puntualmente la intención"."Pueda ser que el resultado sea ese. Si hay gobernadores que puedan haber marcado gestiones razonable en sus provincias, que naturalmente puedan estar dentro una grilla de partida para la cuestión presidencial, pero los gobernadores estamos abocados en lo que pasa en nuestros territorios y ese es nuestro primer objetivo", explicó.Quintela fue en la misma línea y refirió que muchos gobernadores "están en condiciones de ser precandidatos o candidatos por el justicialismo", porque "tienen mucha experiencia, capacidad demostrada, saben lo que es administrar una provincia, y obviamente también se puede proyectar a nivel nacional", aunque aclaró que "no puedo adelantar nada porque nunca hemos hablado de este tema".