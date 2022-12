Izaguirre: “Nosotros queremos generar una propuesta de cara al vecino”

Jorge Izaguirre, precandidato a intendente de Paraná por Entre Ríos Cambia, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y habló sobre sus propuestas.



“Queremos generar una alternativa superadora a las que se han presentado hace algunos años y actualmente. Tal vez lo que falta en el espacio de Juntos por el Cambio son líderes fuertes. Esa ausencia genera la posibilidad de muchas alternativas, algunas con particularidades distintas, pero todo es positivo porque hubo momentos en la política donde no querían tomarse las responsabilidades de ser candidatos. Que haya muchos precandidatos queriendo generar alternativas para la ciudad es muy bueno”, señaló.



En ese sentido, remarcó que “esto se ordenará con el proceso y el tiempo, en cada espacio. No tengo problema de dirimir ante unas PASO quiénes estarían en condiciones de ser candidatos. Tampoco cierro ninguna alternativa de poder confluir con otros eventuales candidatos que estuvieran hoy. La política también es diálogo y encontrar denominadores comunes, hay que buscar consensos”.



“La confluencia sería dentro de Entre Ríos Cambia, que lidera Pedro Galimberti y Darío Schneider. Estamos en proceso de crecimiento”, dijo.



“Entendimos que nuestra construcción política debía ser de cara al vecino y no hay otra forma. Si uno lo quiere hacer responsablemente debe llegar a los barrios, ver la realidad, charlar con los vecinos y ver la realidad de cada vecino. Hay mucha necesidad, estado ausente. Esta situación preocupa. Hay que estar de cara con la gente, escuchar mucho. Entiendo así la política”, resaltó.



“Hay que volver siempre, tomar nota de los problemas, hay muchas cosas que se resuelven solo con gestión. Siempre hay que ver cómo sacarle un poco de angustia a la gente desde donde uno puede”, agregó.



Sobre las elecciones dijo que “los cambios de fechas y demás siempre tienen que estar en beneficio de la gente”.



Por otra parte, se refirió a Facundo Manes, quien visitará esta semana la provincia de Entre Ríos. “Viene el sábado 17 a Chajarí. Es importante su presencia, como también en su momento fue la de Morales. Son dirigentes con características distintas, pero siempre que haya caras nuevas con ganas de aportarle algo nuevo y mejor a la política es bueno. Queremos dar alternativas distintas. Probablemente sus candidaturas las diriman en alguna instancia sin llegar a las PASO”, indicó.



En tanto, señaló que “en nuestro espacio hay una impronta de mujeres muy fuerte, muy empoderadas, es algo muy bueno. Eso debería ser natural”. Elonce.com