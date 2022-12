Día de los DDHH y la Democracia: Fernández llamó a "la utopía de la igualdad"

Hace 40 años, nuestra utopía fue la democracia. Hoy les propongo que nuestra utopía sea la igualdad.#DíaDeLaDemocracia y de los Derechos Humanos ?? pic.twitter.com/y4ZxsHi6R9 — Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2022

CADENA NACIONAL: Himno Nacional Argentino por el #DíaDeLaDemocracia y de los Derechos Humanos. pic.twitter.com/VReTsfQN3b — Casa Rosada (@CasaRosada) December 10, 2022

El presidente Alberto Fernández hizo este sábado un llamado a que "la utopía sea la igualdad", al celebrarse el Día de la Restauración de la Democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos."Hace 40 años, nuestra utopía fue la democracia. Hoy les propongo que nuestra utopía sea la igualdad", posteó el mandatario en sus redes, al cumplirse un nuevo aniversario de la restauración democrática con la asunción de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983.El jefe de Estado se pronunció también sobre las desigualdades que afectan al mundo y, en ese sentido, llamó a terminar con las injusticias a través de un video en el que conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre.El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un documento -la Resolución 217 A (III)- que establece en 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, y que desde entonces es conocido como "la Declaración Universal de los Derechos Humanos".En relación a este aniversario, Fernández publicó esta mañana un video alusivo de 3.42 minutos de duración: "Hoy comenzamos el camino hacia los 40 años de la recuperación de la democracia. Impulsados por el sufrimiento de la guerra de Malvinas y el clamor de nuestras Madres y Abuelas pidiendo respuesta por los desaparecidos, logramos que se terminara la dictadura militar y que asumiera un presidente democrático"."Hicimos posible lo que parecía imposible. Y esa es una victoria de nuestra sociedad. Sabemos que en democracia vivimos mejor. Pero también es cierto que no pudimos, no supimos, terminar con las injusticias y las desigualdades. Así como quienes vivimos la dictadura sabemos que la vida cotidiana es hoy notoriamente mejor que hace cuarenta años atrás, los más jóvenes se enfrentan a un mundo injusto, lleno de frustraciones, donde cada mañana nos preguntamos hacia dónde vamos, para qué hacemos lo que hacemos. Con preocupación por el presente e incertidumbre por el futuro", señalo el jefe de Estado."Hace 39 años el país dejaba atrás la dictadura más sanguinaria de su historia y recuperaba el Estado de Derecho, luego de una larga lucha de argentinas y argentinos por la libertad, la paz y los derechos humanos. Nuestro mejor homenaje es cuidar cada día esos valores democráticos", publicó en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete, Juan Manzur.En tanto, desde "Casa Rosada", la cuenta oficial del Gobierno nacional en esa red social se aseguró que "Argentina necesita una democracia fuerte, con libertad, sin proscripciones ni condicionamientos. En este #DíaDeLaDemocracia, y siempre, seguimos construyendo el país que nos merecemos".El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, también se hizo eco del día y afirmó que "por los logros conseguidos y a pesar de los retrocesos, hoy más que nunca tenemos que defender nuestra democracia".En declaraciones radiales, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, manifestó que "la disyuntiva hoy es entre mafia judicial o la democracia" y la legisladora porteña Victoria Montenegro, afirmó en sus redes sociales que "la deuda pendiente de nuestra democracia es la reforma judicial"."A 39 años de haberla recuperado luchemos por defenderla", remarcó la diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).Por su parte, el titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella, vinculó esta fecha con la situación judicial de Fernández de Kirchner, al asegurar que "si las mafias avanzan, la democracia retrocede", afirmó.Con el hashtag #DemocraciaParaSiempre, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT) sostuvo que "una democracia fuerte es la base ineludible para lograr justicia social y defender los Derechos Humanos".La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, manifestó por su parte en sus redes sociales: "Tenemos memoria, sabemos de dónde venimos. La democracia que construimos la defendemos todos los días".En ese mismo sentido, el intendente de Avellaneda y exministro, Jorge Ferraresi, señaló que "muchxs argentinxs dieron su vida por recuperar las instituciones democráticas" y aseveró que "este aniversario nos llama a defender esa conquista con compromiso y convicción".Entre los gobernadores, el mandatario neuquino Omar Gutiérrez escribió: "Hoy, más que nunca, defendemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos en libertad. #NuncaMás".Para la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, "hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con cada argentino, defendiendo los valores democráticos".Por otra parte desde los organismos de Derechos Humanos, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que los argentinos tienen en este momento el período de continuidad institucional más largo "de la historia", e indicó que por eso "es importante cuidar" la democracia y "el camino para el cambio está en el Estado"."Hay que poner a la justicia en el lugar que tiene que estar. El camino para el cambio está en el Estado y el pueblo acompañando. Tenemos en este momento la democracia más larga de nuestra historia, entonces hay que cuidarla", observó en declaraciones a AM990.Los organismos de DDHH junto a la Secretaría de Derechos Humanos, realizarán el próximo martes una conferencia de prensa frente al Museo Sitio de Memoria de la ex ESMA para denunciar "la grave situación institucional que está atravesando el país", en el marco del aniversario del Día de la Democracia.El encuentro, que en principio se iba a realizar hoy pero fue reprogramado para el martes, se realizará a las 10.30 en la ex ESMA, ubicada en la avenida del Libertador 8151 de la ciudad de Buenos Aires, informó el organismo que conduce Pietragalla Corti.Por su parte, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, "Taty" Almeida, afirmó hoy que "el partido judicial ha condenado" a la Vicepresidenta y llamó "a tomar las calles"."En el Día de los Derechos Humanos y a casi 40 años de la democracia, queremos decir lo que ya se sabe: este partido judicial que ha condenado a nuestra querida Cristina Kirchner es lamentable, son unos sinvergüenza. Tenemos que como nunca tomar las calles", sostuvo Almeida en declaraciones a AM990 e instó "a una marcha similar a esa maravillosa que hicimos cuando fue lo del 2x1, cuando gracias a que un pueblo dijo basta tuvieron que dar marcha atrás", recordó.En tanto, el Partido Justicialista (PJ) instó desde su cuenta de Twitter a qué "sigamos fortaleciendo esta democracia que tanto nos ha costado construir sin proscripciones y persecuciones levantando siempre nuestras banderas históricas: soberanía política independencia económica y Justicia social".En las redes, también la presidenta de la cámara de diputados Cecilia Moreau, escribió desde su cuenta de Twitter: "diálogo y consenso para fortalecer la democracia. Hoy se cumplen 39 años de democracia ininterrumpida en nuestro país un pacto fundacional que atravesado procesos económicos sociales y políticos a lo largo de estas casi cuatro décadas"."Es necesario retomar un sendero de diálogo constructivo y de consenso entre todas las expresiones políticas entendiendo que el objetivo último debe ser el trabajo articulado para lograr metas comunes y brindar respuestas concretas a los problemas de la gente", añadió.Desde el sindicalismo, el secretario general de la central de trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, consideró en Twitter que "cuidar la democracia es enfrentar a las mafias. Como dijo @CFKArgentina esta vez no vinieron con uniformes ni botas vinieron con todas de jueces y medios hegemónicos para condenar en los medios y ponerle el sello en la justicia. Digamos basta y demos la pelea que hay que dar", pidió.Desde la oposición, se pronunciaron referentes de la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) , recordando la figura del expresidente Raúl Alfonsín."A 39 años de la asunción del gobierno democrático de Alfonsín, que nos devolvió la esperanza y el futuro, con la certeza de que el radicalismo es la alternativa que este país necesita para salir adelante, con nuestras convicciones intactas: ¡Democracia para siempre!", postearon desde la cuenta oficial de la Unión Cívica Radical.Por su parte, el titular del partido, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, añadió que "su gobierno fue un ejemplo del respeto de los Derechos Humanos, buscando justicia sin ideologismos ni revanchismos".Por su parte, el titular del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, indicó que "sin democracia no hay pleno respeto de los Derechos Humanos. Y si no se respetan los DDHH la democracia se debilita".La diputada nacional Margarita Stolbizer sostuvo, por su parte, que con Alfonsín, "recuperamos nuestra libertad para elegir a quienes gobiernan y que están obligados a honrar esa representación. Con diálogo, honestidad y compromiso social. Viva la Democracia!!".Anoche, el Gobierno nacional comenzó la conmemoración del Día de la Restauración de la Democracia con una proyección sobre la fachada de la Casa Rosada de un "videomapping" con imágenes alusivas a la fecha y, a la medianoche, difundió por cadena nacional el Himno Nacional interpretado por una orquesta con artistas solistas, convocados por el Ministerio de Cultura.