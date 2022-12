Carlotto:"Tenemos la democracia más larga de nuestra historia, hay que cuidarla"

En esa línea, Carlotto contó que llamó al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "para que sepan que los organismos de derechos humanos están con ellos y que estamos dispuestos a levantarnos y caminar para que las cosas se pongan en su lugar, pero depende del pueblo".



"Lo que el gobierno está haciendo ahora con más fuerza es lo correcto. Trato de acompañar para que sepan que los organismos de derechos humanos estamos con ellos. Hay que poner a la justicia en el lugar que tiene que estar", indicó.



"El camino para el cambio está en el Estado y el pueblo acompañando. Tenemos en este momento la democracia más larga de nuestra historia, entonces hay que cuidarla", dijo Carlotto en declaraciones a la radio AM990 en el marco del Día de la Democracia y de los Derechos Humanos.



En tanto, Carlotto se refirió a la decisión de la Vicepresidenta de no presentarse a elecciones en el 2023 tras la sentencia conocida esta semana del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa Vialidad, que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.



"No está defendiéndose para ser presidenta, sino como mujer agraviada. Yo respeto muchísimo a Cristina porque ella decide con el pensamiento, no saben cómo enfrentarla y su interés es defenderse de la infamia", concluyó.



Los organismos de derechos humanos, junto a la secretaría de Derechos Humanos, realizarán el próximo martes una conferencia de prensa frente al Museo Sitio de Memoria de la ex ESMA para denunciar "la grave situación institucional que está atravesando el país", en el marco del aniversario del Día de la Democracia.



El encuentro, que en principio se iba a realizar hoy pero fue reprogramado para el martes, se realizará a las 10.30 en la ex ESMA, ubicada en la avenida del Libertador 8151 de la ciudad de Buenos Aires, informó el organismo que conduce Horario Pietragalla Corti.



Télam.