Perczyk: “Es necesario un financiamiento sostenido y continuo en la educación"

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, ratificó la necesidad de que el financiamiento educativo en el mundo “sea continuo y sostenido” y aseguró que “cualquier proceso de transformación digital requiere de una fuerte inversión ahora para que la tecnología no se vuelva obsoleta en unos años”.



Perczyk, en representación de los países de América Latina y el Caribe, participó en París junto a 12 líderes mundiales de una nueva reunión del Comité Directivo para el seguimiento de los acuerdos alcanzados en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación.



“El financiamiento educativo tiene que ser sostenido y continuo en el mundo”, explicó, aunque advirtió que “ese financiamiento tiene condicionamientos por las exigencias que los organismos internacionales tienen en los países y que no les permiten que crezcan y desarrollen para invertir en la educación”.



Consideró que “no se puede pensar la educación separada del modelo económico de un país y del mundo” y pidió que “cualquier proceso de transformación digital requiere de una inversión ahora porque de lo contrario esta tecnología va a ser obsoleta y vamos a seguir condenado a que algunos países estén más avanzados y otros sigan retrasados”.



“Si la decisión que tomó el mundo a través de la Unesco es la de construir pisos de igualdad en los cinco continentes hay que garantizar la inversión ahora y con la mejor tecnología”, planteó.



Durante la reunión con los líderes mundiales, solicitó también modificar “los indicadores de Unesco sobre las estadísticas porque mantienen las diferencias entre los países más adelantados y retrasados y no tienen en cuenta los avances en algunos de ellos”.



“Necesitamos indicadores que discriminen al interior de un país o región y puedan mostrar los procesos que se realizan”, sostuvo y citó como ejemplo el indicador de conectividad “que plantea quien la tiene o no pero no muestra los avances de los países en su calidad o en la utilización pedagógica de esa tecnología”.



Con el mandato del secretario general de las Naciones Unidas y para garantizar el seguimiento de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (TES), el Comité Directivo de Alto Nivel del ODS 4 delibera hoy y mañana en la Sede de la UNESCO, en París.



El objetivo de la reunión es el monitoreo de los acuerdos alcanzados en septiembre último durante la reunión que tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos.



La implementación y los avances en los compromisos nacionales para la transformación de la educación; la transformación de la educación como insumo clave para la Cumbre del Futuro, que se celebrará en septiembre de 2024; la participación de estudiantes y docentes y la transformación del financiamiento educativo, son algunos de los ejes de debate del encuentro.