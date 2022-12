Causa Vialidad: Frente de Todos repudió fallo y JxC lo calificó de "histórico"

Deseo transmitir mi afecto y solidaridad con @CFKArgentina, quien ha sido objeto de una acusación sin sustento jurídico ni pruebas materiales. Sigo creyendo en la inocencia de nuestra vicepresidenta.#TodosConElla — Juan Manzur (@JuanManzurOK) December 6, 2022

Todo un pueblo te defiende, la verdad está de tu lado y la historia te respalda. Lo de hoy es un escándalo. Van contra @CFKArgentina por lo que hizo bien, por darle una vida mejor a millones de argentinos y argentinas.



Siempre con Cristina #TodosConElla pic.twitter.com/mLlWOaNdkK — Wado de Pedro ?? (@wadodecorrido) December 6, 2022

Es deber de todo argentino y peronista de buena fe, encuadrarse con esta mujer. — Andrés Larroque (@larroqueandres) December 6, 2022

Como dijo hace tiempo @CFKArgentina la condena ya estaba escrita.

Los peronistas ya conocimos la proscripción y la derrotaremos una vez más. #TodosConCristina pic.twitter.com/bmjoecBiAl — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) December 6, 2022

Esta vergonzosa sentencia es la estocada final del lawfare en la Argentina. El partido judicial ha dado otro paso en la persecución y proscripción a @CFKArgentina.



La historia la absolverá a Cristina y el pueblo, como siempre, la defenderá en la calle. pic.twitter.com/n95M1z04SO — Hugo Yasky (@HugoYasky) December 6, 2022

"Deseo transmitir mi afecto y solidaridad con Cristina, quien ha sido objeto de una acusación sin sustento jurídico ni pruebas materiales. Sigo creyendo en la inocencia de nuestra vicepresidenta", publicóEl ministro de Economía, Sergio Massa, puntualizó: "Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica... en días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada. Toda mi solidaridad con Cristina".El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, se dirigió a la vicepresidenta desde sus redes sociales y expresó: "Todo un pueblo te defiende, la verdad está de tu lado y la historia te respalda. Lo de hoy es un escándalo. Van contra Cristina por lo que hizo bien, por darle una vida mejor a millones de argentinos y argentinas"."Como siempre, el pueblo peronista va a estar para acompañarla", aseguró.Desde la oposición, la Mesa Nacional de JxC calificó al fallo de "histórico" y destacó que "todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado"."Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley en Argentina. Este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública", añadió.Además, la cúpula de esa alianza señaló en el documento que "en un contexto de altísimos niveles de inflación, inseguridad, trabajo precario y con la incertidumbre en que vivimos los argentinos, es doloroso ver cómo el kirchnerismo se ocupa de los intereses de sus dirigentes: solo se unen cuando los tocan a ellos. Nunca para mejorar la vida de las personas. Nunca para sacar al país de este desasosiego".El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, sostuvo que con el fallo "liquidaron la justicia" y advirtió que "es deber de todo argentino y peronista de buena fe encuadrarse con esta mujer".En la misma línea, al citar las palabras de la propia exmandataria en su intervención posterior a la lectura de la sentencia, la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti expresó: "Cuero duro y mascota de nadie".En la misma línea, el jefe del interbloque de diputados de JxC Mario Negri indicó que se trata de la "primera condena a la matriz de corrupción que atravesó 12 años de gestión. No hay que entrar en la lógica K que busca el caos y la anarquía. La justicia no se dirime en las calles sino en los tribunales. La República está intacta".También aclaró el legislador que "es importante que la sociedad entienda que esta sentencia no está firme. Queda mucho camino por recorrer, por eso es falso el relato K que habla de una proscripción de la vicepresidenta".Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, expresó que "como dijo hace tiempo Cristina, la condena ya estaba escrita. Los peronistas ya conocimos la proscripción y la derrotaremos una vez más"."No comprender lo que está sucediendo, es la mejor manera de hacerle el campo orégano a una derecha berreta que goza descaradamente de impunidad. La estatura deCristina es insuperable por estos pigmeos de la política que dan asco. A arremangarse y hacerse cargo de bancarla", publicó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.Por su lado, la ministra de Desarrollo Social, Victoia Tolosa Paz, expresó su "más enérgico rechazo" a la sentencia y amplió: "Así como quisieron proscribir a Perón, ahora proscriben a Cristina. Pero -como muchas otras veces en la historia- subestiman a nuestro pueblo".El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, señaló que "ninguna persecución judicial podrá borrar ni inhabilitar la realidad y la memoria de un pueblo: van contra Cristina por trabajar por una Argentina mucho más justa e igualitaria. Hoy más que nunca, todos y todas con Cristina".El jefe de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó que "esta vergonzosa sentencia es la estocada final del lawfare en la Argentina. El partido judicial ha dado otro paso en la persecución y proscripción a Cristina. La historia la absolverá a Cristina y el pueblo, como siempre, la defenderá en la calle".Por su parte, el diputado del FdT Leandro Santoro analizó que "cuando todos creían" que la vicepresidenta "hoy perdía prestigio, ganó estatura moral".El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consideró que "los argentinos estábamos esperando un fallo ejemplar con todas las garantías del proceso judicial, así como lo tuvimos en Jujuy, donde Milagro Sala participaba de esta matriz recibiendo dinero para construir casas que nunca se construyeron y donde circulaban bolsos con dinero"."Báez, De Vido, López, Milagro Sala son ejemplos de esos gobiernos paralelos que existían durante el kirchnerismo, como el que existe hoy con algunas organizaciones sociales que manejan millones de los planes sin control y con fuertes sospechas sobre el destino de esos fondos", completó.La titular del Pro, Patricia Bullrich, expresó: "Será Justicia cuando CFK devuelva toda la plata. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites"."Lo que estamos viviendo es un cambio de época en la Argentina: ya no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Se termina la impunidad", consideró, a su vez, el diputado Diego Santili.