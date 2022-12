Causa Vialidad: Cristina Kirchner hablará tras conocer el veredicto

El Tribunal Oral Federal número dos anunciará a las 17:30 el veredicto en el juicio por la Causa Vialidad, en el que está imputada, entre otros, la vicepresidenta Cristina Kirchner.La ex mandataria anunció a través de sus voceros que se expresará por medio de sus redes sociales después de conocer el veredicto.El juez que presidió la última audiencia del juicio, Jorge Gorini, convocó a las partes para las 17:30 para anunciar la decisión que tomará junto con sus colegas, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.Seguidores se concentraban esta tarde en las inmediaciones de los tribunales federales de Comodoro Py, con el objetivo de apoyar a la vicepresidenta Cristina en la lectura del veredicto del juicio por la obra pública.Además, una caravana a pie se trasladaba desde Liniers hasta Retiro encabezada por el dirigente de MILES, Luis D´Elía, a la cabeza.La zona de los tribunales federales se veía afectada en el tránsito.También estaba complicada la avenida Rivadavia por la movilización del sector de D´Elía, que espera llegar a Comodoro Py a la hora de la sentencia, prevista para las 17.30.El anuncio del horario del veredicto, sucedió a las últimas palabras del ex titular de Vialidad de la provincia de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, quien pidió su absolución tras repasar su vida en la provincia patagónica."Si hubiera tenido conocimiento de que lo que estábamos haciendo tenía algún vicio de que fuese ilícito, hubiera sido el primero en actuar inmediatamente para que no sucediera", destacó el ex funcionario, hoy jubilado.Al cerrar la etapa de últimas palabras antes del veredicto, resumió: "Lo único que le ofrezco a mis hijos es la honestidad que he tenido toda mi vida. En estos pueblos chicos nos conocemos todos"."Siempre estuvo puesto de manifiesto la efectivización para prestar de la forma más eficiente, honesta y rápida los servicios y las obras que debíamos ejecutar", proclamó Villafañe.En ese sentido, recordó que la dirección que estuvo a su cargo requería la certificación de normas Iso e Iram de certificación de calidad y transparencia para sus actos."Nadie pide normas Iso y normas Iram si está pensando en cometer un ilícito. Sería suicidarse", justificó.Villafañe se enojó con un tramo de la acusación del fiscal Diego Luciani, cuando se preguntó "cómo yo podía ser intendente y titular de AGDP (vialidad provincial) con secundario incompleto"."Lo sentí como una injuria. Después de transitar muchísimos años en toda mi trayectoria no tuve ni una observación de los organismos de control que hicieron el seguimiento de mis gestiones en cada uno de los lugares en que estuve", recordó."Conocí a Luciani cuando fui a declarar presencial. Me pareció una buena persona. Simplemente quiero decirle con todo respeto: yo aprendí de un grande y la vida se encargó de demostrarme que tenía razón. El título habilita, pero no capacita. Tengo la formación de la vida, de mi experiencia, de mi trabajo".Villafañe defendió todo lo actuado en materia de obra pública en Santa Cruz y señaló: "Para que se vengan a radicar hermanos argentinos tenemos que generar condiciones óptimas, con oportunidad de trabajo, de crecimiento y confort". Fuente: (NA)