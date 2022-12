Vicegobernadores del país abordaron las inequidades entre las provincias

Fue en el marco de un nuevo encuentro del Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA) que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires y que contó con la presencia del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.La reunión se desarrolló este lunes en la Casa de Santiago del Estero en la ciudad de Buenos Aires y estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA), Verónica Magario, como también la vicegobernadora de Entre Ríos Laura Stratta y sus pares Carlos Silva Neder de Santiago del Estero; Rubén Dusso de Catamarca; Analia Rach Quiroga de Chaco; Carlos Haquim de Jujuy; Mariano Fernández de La Pampa; Florencia López de La Rioja; Antonio Marocco de Salta; Eugenio Quiroga de Santa Cruz; Alejandra Rodenas de Santa Fe y Sergio Mansilla de Tucumán.En la apertura del encuentro Verónica Magario se refirió al Foro como un ámbito que se formó en 2020 "con la voluntad política de generar este espacio donde pudiéramos encontrarnos, discutir los distintos temas y empezar a intercambiar, de generar producción masivamente para poder exportar, de poder ir trabajando y discutiendo cuáles son los caminos y las construcciones y cómo nos vamos a ir complementando"."No puede quedar ninguna provincia atrás", afirmó en términos de desarrollo y realzó el valor del "federalismo real": "En Argentina se ha declamado mucho el federalismo pero vivimos una gran centralidad desde lo económico, lo político, lo comunicacional y parecería que todas las cosas pasan por la Ciudad de Buenos Aires, no por la Provincia". "Hablamos de una integración real", planteó desde el Foro y añadió: "De una buena vez es tiempo de que todos tengamos las mismas oportunidades".Por su parte, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro, se refirió a las desigualdades presentes en el país como uno de los ejes temáticos de encuentro. "Entendemos que la Argentina federal tiene un requisito básico: hay federalismo en Argentina si hay igualdad de oportunidades, si hay trabajo, genuino y concreto en cada rincón de nuestro país".Destacó, además, que es la primera vez que un Ministerio del Interior de la Nación "se dedica a abordar el federalismo desde una faceta productivista". "Es momento de invertir en el resto del país. El objetivo es lograr una Argentina multipolar, donde cada región pueda completar la matriz productiva argentina", sostuvo De Pedro.A su turno, la vicegobernadora Laura Stratta habló de la importancia de entender "la integración y la complementariedad como algo necesario pero también estratégico". Mencionó por ejemplo que Entre Ríos es productor de energía pero se paga más caro, al igual que el transporte. "Es muy importante la participación y también que nuestras voces sean escuchadas, porque son las voces del interior profundo de nuestro país, ese federalismo que tanto se declama pero que permanentemente tenemos que estar trabajando para ponerlo en práctica", sostuvo.En otro tramo de su alocución, Stratta manifestó: "Además de los objetivos comunes que podemos trazar, nos une la convicción profunda de que no puede haber desarrollo económico si no hay desarrollo social y humano y que tampoco puede haber crecimiento sin inclusión social. Son los modos en que entendemos, sentimos y abrazamos la política y también cómo entendemos cuál es la responsabilidad con nuestro"Son tiempos difíciles y complejos para todas y todos pero es con más política y más participación que vamos a salir adelante", concluyó la vicegobernadora Stratta.