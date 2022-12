Reconocieron a adultos mayores que finalizan estudios primarios y secundarios

Realizaron un reconocimiento en homenaje a las personas mayores que están cursando sus estudios primarios y/o secundarios en instituciones escolares de los departamentos Paraná, Paraná Campaña y Diamante. La actividad, que se concretó este martes en La Vieja Usina, también se desarrolló con el objetivo de fortalecer los espacios destinados al trabajo en vejez y envejecimiento de personas mayores.En ese marco, la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Marisa Paira, dijo a: “Estamos en una jornada dedicada a fortalecer el trabajo con los adultos mayores acompañándolos en un trabajo articulado con el Instituto Becario y Educación. Resaltó la importancia de la modernización del Estado que permitió la entrega de tablets a aquellos adultos mayores que concluyen la escuela secundaria y primaria”.Asimismo, se busca “trabajar y fortalecer dentro de los departamentos Paraná, Paraná campaña y Diamante lo que son las residencias o espacios de cuidados y de organizaciones no gubernamentales. Esto último es importante recalcarlo porque nuestro gobernador siempre nos convoca a trabajar articuladamente todas las áreas y esto es una muestra en todo el territorio. Las áreas de vejez municipales han sido nodales en Entre Ríos para poder trabajar con cada municipio y garantizar en la inmediatez la atención de las personas mayores”.Asimismo, la ministra refirió a la posibilidad de abrir espacios para que los adultos mayores puedan terminar sus estudios. “Tiene que ver con que el gobernador, Gustavo Bordet, marca de poder hablar de una provincia inclusiva que posibilite generar proyectos de vida a todos. Esto tiene que ver con mirar a nuestros adultos mayores pensándose en proyectos nuevos como es la terminalidad de esto y no quedando al desecho como suele suceder a veces en estas cuestiones”.Por otra parte, fue consultada por el alcance de dicho proyecto. “En este momento, estamos hablando en lo que hace a las becas del Inaubepro en Paraná, Paraná campaña y Diamante, pero también en todo lo que es el trabajo de las áreas de adultos mayores y de las residencias socioeducativas que trabajan en toda la provincia, a su vez acompañar situaciones de escolaridad en Entre Ríos”, afirmó la funcionaria.Por su parte, el director del Instituto Becario, Sebastián Bértoli, por su parte, valoró “el ser parte del reconocimiento, porque desde la institución siempre acompañamos a la educación y revalorizamos el mensaje que deja el adulto mayor a sus hijos o a sus nietos: el de seguir formándose”.Durante el reconocimiento, el Instituto Becario aportó un kit escolar a cada estudiante de los departamentos Paraná y Diamante. “Seguimos en el camino de potenciar la educación, sin importar la franja etaria, para acompañar las políticas públicas y potenciarlas”, ponderó el funcionario provincial.En tanto, el vocal del Consejo General de Educación, Exequiel Coronoffo, manifestó: “Simbólicamente es importantísimo porque es la prueba de que para estudiar no hay edad y que cuando se trabaja articuladamente entre los distintos estamentos del Estado se pueden lograr estas cosas”.Coronoffo comunicó que más de 60 estudiantes recibirán sus kits escolares y sus tablets. “Son un ejemplo de gente que está confiando en el Estado, en el sistema educativo, y es importantísimo que podamos devolverles algo de esa confianza del CGE”.La actividad fue organizada conjuntamente entre el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos a través de la Dirección de Adultos Mayores perteneciente a la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas de Cuidado; la Secretaria de Modernización; el Instituto Becario y el Consejo General de Educación, a través del Departamento de la Mediana y Tercera Edad.