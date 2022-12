Creación de cargos: UPCN pidió listado de profesionales que serán alcanzados

Luego de participar en la reunión de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda de Diputados para tratar el proyecto que crea 1095 cargos para la carrera profesional asistencial sanitaria, la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, solicitó el listado de trabajadoras y trabajadores que serán alcanzados por esta iniciativa una vez que se convierta en ley.La dirigente de UPCN hizo formal el pedido mediante una nota que dirigió el viernes pasado, a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez.Domínguez, en el escrito, cita que en la mencionada reunión, "la Ministra manifestó que se encuentra a disposición el listado de trabajadores y trabajadoras alcanzados por el proyecto de ley de creación de cargos en la carrera profesional asistencial sanitaria" razón por la cual, "desde UPCN solicitamos nos remita la nómina de personal cuya situación se regularizará a partir de la sanción de esta iniciativa".En las dos ocasiones en las que UPCN se pronunció sobre el proyecto en reuniones en la Legislatura, dejó claro que está de acuerdo pero que pretende que salga la mejor ley posible y dejó planteada la preocupación porque se creen cargos, pero no se regularice la situación como corresponde.En ese sentido, Domínguez transmitió que tienen conocimiento que en algunos hospitales consultados en Personal no se ha solicitado un relevamiento de los profesionales que estarían alcanzados por esta ley, por lo tanto "¿cómo puede ser que tenga el Ministerio un listado actualizado o bien acorde a las necesidades de servicio si no se hizo un relevamiento institución por institución?", planteó.Reiteró asimismo que genera incertidumbre el artículo que se agrega al proyecto que permite la utilización discrecional de hasta un 25% de los cupos que se liberen para hacer frente a situaciones particulares. La falta de definición clara genera dudas de la utilización que se vaya a hacer de esa facultad, en particular, frente a los procesos electorales que se aproximan.Finalmente, Domínguez aclaró que si bien es inminente el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, aún no han tenido respuesta de la nota enviada a la Ministra.