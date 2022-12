Navarro: "Se armó un cronograma electoral para priorizar la gestión y obras"

Política Ingresó a Diputados proyecto que establece cronograma electoral en Entre Ríos

Juan Navarro, presidente del bloque Frente CREER Entre Ríos, de Diputados, dialogó con el programa, de, y habló sobre el proyecto de ley que ingresó a la Legislatura y establece el cronograma electoral para Entre Ríos.En ese sentido, remarcó que “vamos a proponer que este proyecto ingrese en el temario, que nos den tabla. En caso de no conseguirlo, tenemos siempre para hacer la moción y que sea tratado en la próxima sesión con o sin dictamen de comisión. En ese caso se trataría el miércoles a las 11, cuando es la próxima sesión”.“Nosotros tuvimos una reunión con el gobernador Gustavo Bordet. El principal motivo de armar este cronograma electoral es que nosotros estamos pasando en Entre Ríos por un muy buen momento de gestión. Tanto intendentes del oficialismo y de la oposición, el gobierno provincial, nosotros mismos, estamos abocados a gestionar, a que salgan distintas cosas que por ahí se habían retrasado por la pandemia. El gobierno tiene muy buen ritmo de obras y concreciones. Sabemos que cuando se entra en cronograma electoral todo se dificulta, priorizamos la gestión”, manifestó.Por otra parte, se refirió a la reforma electoral y dijo que “en su momento el gobernador la presentó, hubo discusiones previas, estuvimos estudiando la posibilidad y creíamos que no iba a haber consenso suficiente para introducir nuevas modificaciones. Creemos que hay que ordenar el cronograma, las elecciones y para estas circunstancias creemos que lo mejor es mantener lo que existe hasta el día de hoy y cómo se ha venido votando hasta las elecciones anteriores”.Remarcó que “hubo consultas por la boleta única, pero decidimos que no había tiempo suficiente como para prepararla, preparar al electorado al respecto. Llegamos a la conclusión en que lo mejor era seguir con la manera que tenemos, que hasta hoy no nos ha traído mayores inconvenientes. Nunca hubo denuncias de fraude ni sospechas. Es un sistema que ha funcionado bien. Cualquier cambio tiene que darse con el tiempo suficiente para que se lo pueda explicar bien a la gente y entiendan bien”.Asimismo, dijo que “hay varios temas para debatir en Diputados esta semana. Uno de esos tiene que ver con la profesionalización de los cargos de Salud, en el cual ya tenemos dictamen y también pediremos la tabla. Tenemos el proyecto de la Sinfónica de la provincia con dictamen. Vienen algunos proyectos de Senado que vamos a evaluar”.Sobre el proyecto de nacionalización de la UADER que quedó pendiente en el Congreso de la Nación, opinó que “tenemos que priorizar la educación de la universidad. Comparto el proyecto porque le puede dar un salto de calidad y recursos. El tener mejor infraestructura, nuevas carreras y otros recursos, es mucho más lo que se puede invertir en la misma universidad. Si este proyecto se aprueba nosotros vamos a aprobar la cesión de los inmuebles. Los debates estarán, pero indudablemente, personalmente, estoy de acuerdo”.

