Fernández: "Garantizar el alimento para los argentinos es imprescindible"

El presidente Alberto Fernández remarcó la necesidad de "garantizar el alimento para los argentinos", subrayó la importancia de formalizar el empleo y aseguró que quien tenga la necesidad de recibir asistencia del Estado "lo va a seguir teniendo", al anunciar el Refuerzo Alimentario en distritos del conurbano bonaerense.



"Hoy estamos dando un paso importante, que es llevar tranquilidad a los sectores vulnerables del área metropolitana del Buenos Aires", expresó Fernández al hablar junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, e intendentes bonaerenses en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.



El jefe de Estado afirmó que "hemos emprendido desde hace unos meses un trabajo que tiende a garantizar que esos sectores sigan teniendo los ingresos que necesitan", y en ese sentido ejemplificó con el aumento del monto en la Tarjeta Alimentar, el bono para los sectores indigentes, entre otros.



"Nuestro propósito es seguir garantizando que en cada hogar argentino haya la comida imprescindible para sostenerse", sostuvo el mandatario.



Y subrayó la necesidad de que "poco a poco los sectores más vulnerables que han tenido la necesidad de recurrir al Estado en estos tiempos tan inestables vuelvan cuanto antes al empleo formal, porque van a tener más derechos y capacidades como ciudadanos".



"Mientras tanto hemos trabajado para que el Potenciar Trabajo se convierta en un sistema que provea de herramientas a quienes se agrupan para trabajar en cooperativas", indicó.



Y pidió que "tengan la tranquilidad de que aquel que tenga la necesidad de tener el Plan lo va a seguir teniendo", ya que "no hay ningún propósito de quitarlo".



En esa línea, señaló la importancia de que "validen su condición de personas que reciben el Potenciar Trabajo a través del sistema que hemos planteado".



Además, remarcó que "el Estado tiene que estar presente, no puede delegar en otros esa tarea".



"Estamos en el camino correcto", aseguró Fernández, aunque advirtió que "queda muchísimo por hacer, porque si no lo hacemos nosotros, otros no lo van a hacer".



Asimismo, el Presidente afirmó que es necesario "seguir asistiendo a quienes lo necesitan y que quienes no lo necesitan dejen su lugar a quienes si lo necesitan".



"Para nosotros la paz social es muy importante. Garantizar el alimento para los argentinos y argentinas es imprescindible. La búsqueda de la formalización del empleo es una necesidad imperiosa", completó el mandatario.