UPCN cuestionó la reforma de la Ley Registral Inmobiliaria: el motivo

Foto: Archivo.-

Se retomó en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley Registral Inmobiliaria. UPCN cuestionó la manera “imprevista, apresurada e inconsulta” en la que se resolvió restablecer el debate. En este marco, el gremio que nuclea a los estatales entrerrianos realizó una asamblea con trabajadores y trabajadoras de la Dirección General del Notariado, Registro y Archivos, tras la cual “se declaró el estado de alerta”.



Cabe recordar que el abordaje legislativo en cuestión, había quedado sin efecto en 2021 debido a la férrea oposición del personal de los Registros de la Propiedad Inmueble junto a UPCN.



En una nota elevada a la diputada Carina Ramos, UPCN expresó que "no se alcanza a dilucidar cuál es la finalidad de la modificación que se plantea en el proyecto de ley. Además, la Secretaria de Justicia, Adriana Pérez Galarraga, no logró despejar esta incertidumbre pese a concurrir personalmente al Notariado para intentar explicar los alcances de la iniciativa y argumentar a su favor".



En la misiva, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, consideró "inaceptable que se siga avanzando en el análisis de la iniciativa sin dar intervención al personal que cotidianamente desarrolla la tarea registral".



La dirigente instó al cuerpo legislativo "a no subestimar la actividad del personal de los Registros de la Propiedad y a dirigir sus esfuerzos en reivindicar esta tarea, sostener su jerarquización y promover la optimización de las condiciones laborales".



"Lo primero que se debería poner en debate es la calidad de sus remuneraciones. Dando solución a este punto es que se logrará atraer y conservar a profesionales y empleados idóneos que atiendan este servicio tan importante de la provincia", remarcó.



Por último, el gremio le solicitó a la legisladora generar una mesa de trabajo que cuente con el plazo necesario para evaluar todo el articulado de la normativa.