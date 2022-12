El colegio de Odontólogos de Entre Ríos se reunió con la ministra de Salud

Atendiendo a la situación actual que mantiene el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos con diferentes obras sociales, por la cual no se logra llegar a un acuerdo para renovar los convenios prestacionales, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, se reunió con su presidente, Alfredo Scheyt. Allí, las autoridades, junto a los equipos técnicos de la cartera y del colegio, analizaron el panorama en pos de arribar a soluciones que permitan encauzar la situación, atendiendo a que actualmente una parte importante de la población entrerriana se encuentra sin cobertura para estas prácticas.



En la ocasión Velázquez señaló: “Celebro que tengamos esta instancia para poder contribuir, como máximo órgano rector de la salud de las y los entrerrianos, en función de trabajar en pos de la accesibilidad a la salud integral, en este caso odontológica”. Y agregó: “Esta ha sido una instancia necesaria, respetuosa, donde se analizó la situación en profundidad” y, en ese sentido, señaló que el Ministerio propuso conformar una mesa de trabajo integrada por el Colegio de Odontólogos y representantes de la seguridad social con el fin de promover un entendimiento entre las partes y arribar a objetivos para garantizar la accesibilidad prestacional odontológica para la población.



En la misma línea se expresó Scheyt, quien manifestó: “La verdad que las expectativas están más que cumplidas: nuestra intención era venir a dialogar con la ministra de todo este tema, no convertirlo en algo mediático sino poder mantener una charla personal. Por eso concurrieron a esta reunión la doctora Carolina Boggia que es la tesorera del Colegio; Gonzalo Millán, nuestro vicepresidente; el doctor Diego Cabrera, que es el asesor legal; y el doctor Guillermo Villamonte, quien trabaja en nuestra estructura de costos, que era lo que estaba un poco en cuestión”.



El referente indicó: “Agradecer que nos hayan recibido, todo el tiempo que nos dedicó, donde pudimos dialogar de temas múltiples, se trató todo esto, y le dejamos un documento al equipo de la ministra con el detalle de cómo está basada nuestra estructura de costos y cómo están hechos los cálculos, para que el Ministerio evalúe el estudio y quedamos a disposición para un nuevo encuentro”; y completó: “Esperamos poder conformar un equipo de trabajo para que la seguridad social en la provincia de Entre Ríos esté cubierta en la parte de la salud bucal”.



Cabe señalar que por la cartera sanitaria participaron, además, el coordinador general del Ministerio de Salud, Germán Coronel; y los directores de Odontología y Prestaciones, Guillermo Brugo y Karina Muñoz, respectivamente. Situación compleja En la oportunidad, Velázquez recordó que la complejidad del contexto actual exige que el sistema sanitario (en forma integrada) pueda adaptarse para dar respuesta a los nuevos desafíos. En este marco, indicó que actualmente el sector público está absorbiendo una importante cantidad de prestaciones (no sólo odontológicas).



La funcionaria indicó que la situación de falta de consenso entre el Colegio y las obras sociales ya se ha dilatado demasiado en el tiempo e impacta, cada vez en mayor medida, en la demanda que deben afrontar los servicios públicos.



Velázquez detalló: “Nuestra provincia tiene aproximadamente 1.400.000 habitantes; de los cuales se estima que unos 400.000 no poseen cobertura de seguridad social y dependen exclusivamente del sector público; otros 390.000 son afiliados a la obra social provincial (Iosper); unos 170.000 tienen cobertura de PAMI; mientras que el resto dispone de la cobertura de obras sociales nacionales y prepagas”. Y agregó: “Así se compone la cobertura para brindar atención a toda la población entrerriana; y dado que es competencia de nuestro Ministerio velar por la salud integral de las personas, de la que la salud odontológica también es parte, nos parecía importante mantener esta instancia e interceder por el bien superior como es el derecho a la salud de las y los entrerrianos”.



Fuente: Gobierno de Entre Ríos