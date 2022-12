Fernández: "Mientras sea presidente pondré lo que haga falta para la ciencia"

El presidente Alberto Fernández reivindicó el rol de la ciencia y la tecnología en el camino del "desarrollo" y la "igualdad de oportunidades" en el país, y aseguró que mientras permanezca en la Casa Rosada pondrá "todo el dinero que haga falta" en esa área porque "esa es una inversión a futuro", al encabezar la entrega de los Premios Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sábato a investigadores en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3), del barrio porteño de Palermo.



"El futuro de una sociedad depende del desarrollo de la ciencia", destacó el mandatario en el acto en el que también se otorgó la Distinción Investigadora de la Nación, y afirmó que mientras sea jefe de Estado el Gobierno invertirá "todo el dinero que sea necesario para que la ciencia se siga desarrollando en la Argentina".



Acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus, el Presidente fundamentó la decisión gubernamental de garantizar el financiamiento de la ciencia y la tecnología, al sostener que "allí no estoy gastando plata, estoy invirtiendo en futuro, en conocimiento" y señaló que "esa inversión no tiene precio".



"La ciencia es algo maravilloso que a todos nos involucra y a veces no nos damos cuenta cómo nos involucra", evaluó el Jefe del Estado que, en otro tramo de su discurso, dijo que le "pone muy feliz el criterio que tuvo este premio y ver que se premia la calidad científica y tecnológica del interior de la patria".



Para graficar el valor que su gestión le otorga a la educación y a la ciencia, Alberto Fernández, mencionó su presencia ayer junto a los gremios y autoridades de la cartera educativa en la reunión cierre de la paritaria docente y presentó la forma en la cual se selló el acuerdo salarial de ese sector como una iniciativa tendiente a "poner en valor la educación".



"Quise venir a la casa de la ciencia que es este Ministerio que espero que nunca más deje de ser Ministerio", dijo Fernández sobre su decisión de trasladar del Salón Blanco de la Casa Rosada al Centro Cultural de la Ciencia (C3), la entrega de los premios, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ,que reconocen a quienes contribuyeron en su carrera científica a producir nuevos conocimientos, desarrollar innovaciones de impacto social y productivo, promover la transferencia de conocimiento y la formación de recursos humanos.



Esa decisión presidencial había sido destacada minutos antes por el propio Filmus, quien agradeció al mandatario su presencia en el polo científico, cuando la ceremonia habitualmente se realiza en Casa de Gobierno, y dijo que el jefe de Estado le pidió "especialmente que se hiciera el acto" en ese ámbito.



"No es casualidad, porque tenemos un Presidente y una Vicepresidenta que tuvieron mucho que ver con este polo tecnológico", expresó sobre el centro ubicado en el porteño barrio de Palermo y que fue construido durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y agradeció "el apoyo presupuestario y el respaldo para el área".



Asimismo, sostuvo que "la idea que nos plantearon Alberto y Cristina es generar las condiciones para que haya políticas de Estado" y destacó que "apoyando a los científicos, lo que uno hace es resolver los problemas de nuestra gente".



En la edición 2022 de estos premios se convocaron las siguientes áreas de conocimiento: Ciencias de la Salud, Ingenierías, Arquitectura e Informática, Ciencias y Tecnologías Ambientales y Ciencias Humanas, se informó oficialmente.



Los Premios Houssay, por cada área de conocimiento, seleccionó a una ganadora, que recibió una medalla, un diploma y $300.000.



Las galardonadas fueron María Cecilia Gallero (Área de Ciencias Humanas), Marta Alicia Toscano (Área de Ciencias de la Salud), María Laura Foresti (Área de Ingeniería, Arquitectura, Informática), y Natalia Paola Chacoff (Área de Ciencias y Tecnologías Ambientales).



Los Premios Houssay Trayectoria, por cada área de conocimiento, seleccionó a un ganador o una ganadora, que recibió una medalla, un diploma y $500.000.



Los ganadores fueron Florencia Luna (Área de Ciencias Humanas), Andrea Vanesa Gamarnik (Área de Ciencias de la Salud), Eduardo Ernesto Miro (Área de Ingeniería, Arquitectura, Informática), y Marta Irene Litter (Área de Ciencias y Tecnologías Ambientales).



En tanto, el Premio Jorge Sábato, seleccionó a una persona finalista por cada área de conocimiento que haya desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país y entre ellas se eligió al ganador que recibió una medalla, un diploma y $500.000.



En esta edición, el Premio Jorge Sábato lo obtuvo Hugo Héctor Ortega.



A su vez, para el Premio distinción a la investigadora de la Nación Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional designó como ganadora a la doctora Andrea Vanesa Gamarnik, quien recibió como galardón una medalla de oro y $2.500.000.



En la ceremonia en el auditorio del C3, que se vio colmado de académicos, científicos y autoridades del Conicet, como de otros organismos que conducen la ciencia en la Argentina, participaron además Diego Urtado, secretario de Planeamiento y Política en Ciencia Tecnología e Innovación; Celeste Saulo, titular del Servicio Meteorológico Nacional, y Marina Baima, secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe.



En su exposición, Urtado celebró que la de 2022 sea la tercera edición de los premios, como muestra de continuidad al apoyo que tiene el sector desde la asunción de Alberto Fernández en el 2019, algo que contrastó con el "abandono dramático" que sufrió el sector durante la gestión de Cambiemos.



Tras recordar que la entrega de esas distinciones habían sido "discontinuadas" por el gobierno de Mauricio Macri remarcó la "escala nacional" que adquirieron los premios con "más de 260 postulaciones", en todo el país.



Al hablar tras recibir su distinción como investigadora de la Nación Argentina, Gamarnik reivindicó el rol y existencia de la universidad pública, sin la cual dijo "yo no hubiera podido estudiar", afirmó que el premio que se le otorgó "involucra muchas personas, instituciones", entre las que mencionó a la Universidad de Buenos Aires (UBA), al Instituto Leloir y al Conicet, que calificó como un "semillero permanente" de nuevos investigadores e investigadoras.



"Este no es un reconocimiento solo al trabajo científico riguroso sostenido en mucho tiempo en nuestro país, es un premio a una forma de trabajo en equipo, solidaria y rigurosa", expresó Gamamik, quien destacó el rol que jugaron los científicos y científicas nacionales durante la pandemia, con, por ejemplo , el desarrollo propio del kit de testeo para detectar el Covid-19.



La científica premiada cerró su discurso planteando la necesidad de que la sociedad se empodere de la ciencia y la tecnología, porque dijo solo así se logrará que "política en ciencia, sea una política de Estado que no dependa del gobierno de turno".