Femer pidió audiencia con la Ministra de Salud: qué reclamos presentarán

Si bien no han recibido una respuesta formal al pedido de audiencia cursado a Sonia Velázquez, desde el Ministerio de Salud se les comunicó que serán convocados dentro de los próximos 15 días. En el encuentro plantearán los diferentes reclamos de los profesionales, entre ellos la insuficiente retribución y la situación de precariedad laboral, informó el presidente de la entidad, Fernando Vázquez Vuelta.



Días atrás, la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) elevó pedidos de audiencia a Velázquez y al gobernador Gustavo Bordet. Si bien no han recibido una respuesta oficial, informalmente se les comunicó que serán convocados en los próximos días.



El objetivo es poder presentar ante el Ministerio de Salud y el Ejecutivo provincial los reclamos que tiene el sector. Entre ellos, que se resuelva en forma definitiva el “histórico retraso de sus remuneraciones” y también “todas las formas de contratación que convierten a estos médicos en trabajadores marginales, sin goce pleno de derechos”.



Durante esta semana, la dirigencia de Femer mantuvo una reunión con delegados provinciales del sistema público, centros de salud y hospitales de la provincia, quienes analizaron la problemática que afecta a los profesionales que desarrollan su actividad en relación de dependencia en el ámbito hospitalario, centros de salud, etc.



Allí se resolvió “continuar con los reclamos que ya habíamos expresado y se agregaron un par de puntos más”, explicó Vázquez Vuelta. “Uno es solicitar un representante médico ante el Ministerio para la toma de algunas decisiones. Además, aprovechando que había residentes en la reunión, se incorporaron reclamos desde el punto de vista de la Ley de Residencias de la provincia”, expuso al respecto.



Además, indicó que “la conclusión de ese encuentro fue esperar a la reunión con la Ministra, que creemos será a la brevedad ya que siempre ha tenido buena predisposición a recibirnos”.



Los puntos que se llevarán a la audiencia con Velázquez son los siguientes:



-Incorporación de los adicionales a la asignación básica de la categoría



-Incremento sustancial de las asignaciones básicas de cada categoría. Hoy la mayoría de los profesionales tiene una asignación inferior a $ 20.000



-Recategorización de los profesionales, retribuyendo adecuadamente la responsabilidad de las funciones jerárquicas.



-Pago de guardias en el recibo de sueldo. Basta de guardias “en negro”. Las guardias son una actividad que el médico desarrolla en relación de dependencia respecto del estado provincial.



-Revaloración de la tarea del médico en el sistema de salud mediante un código específico que retribuya su función.



-Pase a planta permanente de interinos, suplentes, suplentes extraordinarios, contratados, que lleven más de un año en esta condición. Basta de contrataciones irregulares, que recortan los derechos legítimos como trabajador.



-Realización de concursos y asignación de cargos



-Reconocimiento a los profesionales jubilados del 82% sobre todos los conceptos que han integrado su remuneración en actividad.



-Tratamiento de la problemática específica de los médicos en especialización, de la que se tomó nota.



-Conformación de un espacio de diálogo entre el Ministerio de Salud y la Femer que permita participar al gremio en las decisiones trascendentes de la cartera o que afecten al estamento médico. (APF)