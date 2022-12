Agrupaciones sociales protestaron por los recortes en el Potenciar Trabajo

Política Tolosa Paz pidió datos para detectar incompatibilidades del Potenciar Trabajo

Agrupaciones sociales integradas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se manifestaron este viernes en Plaza Mansilla de Paraná, registró. La protesta se produjo en el marco de los cruces entre el gobierno nacional y varias organizaciones sociales, tras la decisión del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Victoria Tolosa Paz, de congelar las inscripciones al programa Potenciar Trabajo, entre otras medidas.Marisol Espíndola, en representación de Nuestra América.Y agregó: “La ministra Tolosa Paz, cuando asumió, sin pelos en la lengua, declaró en los medios que el problema somos los trabajadores que cobramos entre 25 y 50 mil pesos por mes”. Para Espíndola, “será un problema grave que 200 mil compañeros no cobren su salario a fin de año y cerca de Navidad, siendo que los diciembres está caracterizado en nuestra historia por ser difíciles y este año mucho más con todo el ajuste que nos viene haciendo el gobierno”.En relación a la quita de planes sociales, Tamara Valdez, del Frente Barrial 19 de Diciembre, fundamentó: “Son compañeros que cobran el Potenciar Trabajo y están nucleados en unidades productivas en los barrios y en instituciones; son trabajadores de la economía popular”.“Reclamamos que nos reconozcan el trabajo que se hace en todos los barrios y en conjunto con otras organizaciones porque muchos de los compañeros, es posible, que el lunes no cobren su salario”, advirtió al dirigente social al preguntar “quién puede vivir con 25 o 50 mil pesos por mes”.“El Potenciar Trabajo es un salario social complementario, y si hay compañeros que cobran más de 100.000 pesos es porque cobran por el trabajo que hacen, como los cartoneros, con todo el laburo que hacen”, fundamentó Espíndola. Y recalcó: “Todos tenemos derecho a vivir dignamente”.En la oportunidad, también reclamaron ante el Ejecutivo entrerriano. “Desde hace varios meses estamos en estado de alerta y movilización porque Provincia no nos responde por la entrega de alimentos para los comedores y merenderos para el período de vacaciones, cuando cierran los comedores escolares. También pedimos que aumenten los montos de la Tarjeta Sidecreer para poder comprar más verduras y carne, pero nos dicen que no hay y el refuerzo que nos dan es para sostener solo dos semanas de olla”, explicó.