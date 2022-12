Se levantó la sesión especial en Diputados para crear nuevas universidades

Política Este jueves Diputados tratará la nacionalización de Humanidades

La tumultuosa sesión que se realizaba este jueves en la Cámara de Diputados se levantó esta tarde a las 15.40 debido a que el cuerpo quedó sin quorum cuando un legislador de JXC pidió votar la suspensión y se retiraron los representantes de esa bancada.La reunión plenaria del cuerpo tenía previsto tratar la creación de nueve universidades, en un recinto cuyos palcos estaban colmados por ciudadanos a favor de estas altas casas de estudio y que entonaban cánticos en favor de las iniciativas.La sesión especial de la Cámara de Diputados transcurrió con clima de tensión porque los legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron a los gritos su suspensión al considerar que es inválida pues se reprogramó el horario de ese plenario.Con los legisladores parados y a los gritos se registraron momentos de tensión cuando los diputados de JXC se acercaron para gritarle a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, y hacia allí se dirigieron también en masa las mujeres del Frente de Todos para defenderla.Al grito de "son violentos" las mujeres oficialistas se posicionaron en el hemiciclo del recinto donde también estaban a los gritos diputados de JxC, entre los que se encontraban Fernando Iglesias, Rodrigo de Loredo y Maximiliano Ferraro.Los gritos ya comenzaron en el mismo momento en que Moreau le tomaba juramento a Carolina Arricau.El oficialismo pudo comenzar, ya que colaboraron con el quórum las bancadas de Provincias Unidas y del Interbloque Federal, que al fin se retiró en medio del escándalo.El presidente del Interbloque Federal, Alejandro Rodríguez, le dijo a Télam que "la sensación es que el oficialismo y Cambiemos no están en condiciones de garantizar lo mínimo, que es sesionar razonable y responsablemente".Al término de la sesión, Moreau -junto con los legisladores de la bancada oficialista- ofreció una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, en la que ratificó su decisión de apelar el fallo del juez Martin Cormick que impedía a la diputada radical Roxana Reyes asumir una banca en el Consejo de la Magistratura y resolvió dejar en suspenso todas las designaciones efectuadas recientemente, con el argumento de resguardar las potestades de la institución que preside."Mi rol es, fue y será garantizar la presencia de los cuatro consejeros de la magistratura, por lo cual apelamos la decisión del juez con convicción. Para mí no hay fallos buenos y fallos malos según la conveniencia del momento", dijo Moreau.Y agregó: "Quiero decir que más allá de la Asamblea Legislativa de hoy, a quien les habla nunca la movieron los cargos, sí las convicciones y la militancia política"."Vamos a seguir trabajando para respetar la autonomía de esta Cámara en cuanto a sus decisiones y que no sea vulnerada por nada ni por nadie", insistió Moreau, y añadió: "Los partidos políticos debemos transitar el camino de la construcción de un nuevo pacto democrático donde las instituciones sean libres. No voy a soportar más como militante política el maltrato".Por su parte, el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, expresó su "repudio absoluto" a la actitud de JxC y otros bloques políticos de no dar quórum para realizar la sesión preparatoria en la que debía ser ratificada Cecilia Moreau como presidente de la Cámara y consideró que "hay una clara maniobra de entorpecer el funcionamiento" del cuerpo."Es de una gravedad institucional enorme. Es un hecho político e institucional inédito", aseveró Germán Martínez, y agregó: "Aquí hay una clara maniobra de entorpecer el funcionamiento de la Cámara de Diputados".En tanto, los referentes de JxC también ofrecieron una conferencia de prensa en Pasos Perdidos para ratificar su decisión de no dar quórum y rechazar la decisión de Moreau de dejar en suspenso las designaciones en el Consejo de la Magistratura."Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional que nunca ha ocurrido en esta Cámara", advirtió el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, y consideró que Moreau "ha decidido no representar al Cuerpo ni defender al Cuerpo, sino asociarse a la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, que es paralizar las instituciones, el Consejo de la Magistratura y atropellar la Justicia".“Han actuado como dueños del Parlamento, pero hoy le pusimos un freno. Desgraciadamente me parece que están llevando al país a una situación de vacío institucional absolutamente peligrosa, ojalá recapaciten”, concluyó.Con diferentes argumentos, el interbloque Federal, en la voz del bonaerense Alejandro 'Topo' Rodríguez, anunció que no bajaría al recinto a dar quórum para la ratificación de Moreau al frente del cuerpo, pero pidió al oficialismo y a la oposición que debatan temas de interés de la sociedad y se pongan de acuerdo para sesionar, al advertir que en ese espacio están "hartos de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio sigan judicializando la política"."El trabajo del Congreso tiene que centrarse en los grandes temas que hoy angustian y preocupan a la sociedad argentina", aseveró Rodríguez, al considerar que "deben aprobarse las leyes que nosotros hemos propuesto para mejorar la inversión productiva y crear trabajo productivo en la Argentina".En esa misma línea, el Frente de Izquierda había anunciado: "No vamos a dar quórum para elegir a las autoridades de la Cámara. Se trata de una rosca ajena a los intereses de los trabajadores, en una Cámara que sesiona casi exclusivamente a pedido del FMI". Fuente: (Télam-NA-Infobae)