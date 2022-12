Polémica y discusiones en Diputados: continuarán las autoridades actuales

A raíz de la designación de miembros al Consejo de la Magistratura, la oposición no dio quórum a la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, ante lo cual desde el oficialismo apelaron a un artículo reglamentario para declarar la continuidad de las actuales autoridades, entre ellas la de la presidenta, Cecilia Moreau.La presidenta es cuestionada por haber frenado los nombramientos de cuatro legisladores del cuerpo al órgano encargado de la selección y remoción de jueces.Caída la sesión por la imposibilidad del oficialismo de juntar 129 presencias en las bancas, y transcurrida una hora desde la hora formal de la convocatoria, el miembro de mayor edad de los asistentes en el recinto, Carlos Heller, se sentó en el atril de la presidenta y comunicó que de acuerdo al artículo 37 del reglamento de la cámara corresponde prorrogar por tiempo indeterminado el mandato de las actuales autoridades.El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y principal espada económica del oficialismo leyó el artículo que insta a que si vencido el año de mandato, los presidentes y vices "no han sido reemplazados, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que así se hiciere".En una conferencia inmediatamente posterior al levantamiento de la sesión que tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos, Cecilia Moreau defendió su actuación de tomar en cuenta el fallo judicial del juez Martín Cormick que anuló la designación de la radical Roxana Reyes, si bien recordó que ella misma tomó la decisión de apelarlo por considerar que estaba violentando la autonomía de la Cámara de Diputados establecida en el principio republicano de la división de poderes. ."La división de poderes es uno de los aspectos supremos que hacen al funcionamiento de la república y mi rol será garantizar la presencia de los cuatro consejeros de la Magistratura en el ámbito que corresponde", aseguró, y mencionó concretamente a Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley por la mayoría, Álvaro González por la primera minoría, y la cuestionada Roxana Reyes por la segunda minoría."Apelé el fallo de la Justicia. Para mí no hay fallos buenos y fallos malos. Para mí no hay fallos según la conveniencia del momento. Fue apelado el fallo con la total convicción de que era lo que teníamos que hacer", agregó.Minutos antes de que se levantara la sesión, Juntos por el Cambio había brindado una ronda de prensa en Pasos Perdidos con sus principales referentes, entre quienes estaban los presidentes de las bancadas Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo de Loredo (Evolución Radical) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

"La presidenta de la Cámara tomó una resolución contraria a Derecho, que fue retrotraer la designación de los miembros de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Este es un hecho de extrema gravedad", protestó Negri."La presidenta de la Cámara decidió dejar de defender los intereses de todos los diputados para sumarse a la estrategia de Cristina Kirchner de paralizar el Consejo de la Magistratura y atropellar la Justicia", agregó.Además, el jefe del bloque de la UCR señaló que no están "dadas las condiciones para elegir autoridades con una presidenta que incurre en delitos penales como el abuso de poder"."No puede ser que se lleven adelante las instituciones, no podemos dejarlo pasar. Que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones", finalizó Negri, en la conferencia de prensa de la cual participaron también Omar de Marchi y Silvia Lospennato, ambos del PRO. Fuente: (NA)