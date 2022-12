Nacionalización de Humanidades: “repudiamos el secretismo”, señalaron desde UPCN

Política Este jueves Diputados tratará la nacionalización de Humanidades

“La falta de transparencia y de publicidad de los actos de gobierno solo genera sospechas y suspicacias en la ciudadanía, además de un estado de incertidumbre en los directos afectados. Eso es lo que está pasando con el proceso de creación de una nueva universidad nacional sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales”, advirtieron desde UPCN.“El gobierno provincial y los legisladores nacionales del Frente de Todos han manejado la información con una discrecionalidad que asombra. Como representantes de los trabajadores, a los que nos debemos, desde hace dos meses nos estamos enterando por trascendidos y algunas publicaciones periodísticas de este proceso”, afirmaron desde el gremio en un comunicado enviado a este medio.“La novedad más reciente es que por el despacho de las comisiones de Educación y de Presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, el traspaso ya no sería de todo lo que hoy comprende la Facultad como decía el proyecto original, sino que algunas de las instituciones que la conforman pasarían a depender administrativa y académicamente de la nueva Universidad, pero con financiamiento del gobierno provincial. Cuesta entenderlo: ¿cuál será el impacto en los trabajadores y trabajadoras? Lo primero que surge es ¿convivirán en esa nueva Universidad trabajadores con responsabilidades similares pero distintos escalafones, distintos regímenes jubilatorios y obra social? No tenemos información fehaciente, tampoco explicaciones”, señalaron sobre la nacionalización de la Facultad más importante de la UADER.“En UPCN siempre dijimos que no nos expedimos a favor ni en contra de esta decisión política, pero reclamamos información y a esta altura ya repudiamos el misterio, el secretismo, con el que han manejado un proceso tan trascendente como este, que afecta a tantas personas”, consideraron desde UPCN en un comunicado enviado a este medio.“Desde UPCN ya dijimos que al proyecto le faltaban precisiones, porque de acuerdo a los artículos todo queda supeditado a acuerdos posteriores a la sanción entre la Nación y el gobierno provincial. Ahora, con el dictamen nos anoticiamos de una primera modificación, pero volvemos a alertar que podría haber muchas más. Sería lamentable que, tras el agotamiento de un año difícil, por decisiones solapadas que toman quienes tienen responsabilidad de gobierno, empecemos 2023 con situaciones que ningún trabajador pudo imaginar”, concluye el escrito.