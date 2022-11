El Gabinete defendió a Cristina Kirchner y afirmó que hay "una persecución"

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del interior, Eduardo "Wado" de Pedro, reafirmaron, tras la reunión de Gabinete, que existe una "persecución" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el plano judicial vinculada con el "volumen político" que tiene su figura en la Argentina, como así también una "intromisión" de la oposición en el Poder Judicial."La Vicepresidenta hizo su descargo en forma muy contundente y yo les vuelvo a decir lo que dije públicamente: creo en la inocencia de la vicepresidenta y esperemos que hable la Justicia ahora", indicó Manzur al referirse al juicio por el que Fernández de Kirchner pronunció ayer sus últimas palabras y en el cual se dará a conocer el veredicto el martes próximo.Así lo expresó en el marco de la conferencia de prensa brindada este miércoles al mediodía en la Casa Rosada tras la reunión del gabinete, en la que, a su vez, 'Wado' De Pedro sostuvo que en el Gobierno están "convencidos desde hace muchísimo tiempo de la intromisión del Gobierno de Cambiemos en el Poder Judicial".En este sentido, afirmó que esa intromisión "estuvo hecha para generar impunidad sobre delitos económicos muy serios que comprometieron a las futuras generaciones de argentinos", y agregó que la "persecución contra Cristina tiene que ver con el código electoral" porque se está "persiguiendo a la dirigente con más volumen político de la Argentina".En otro orden, al opinar respecto de la causa en la que deberá fallar la Corte Suprema por el diferendo entre Nación y la Capital Federal por los fondos coparticipables, De Pedro sostuvo que "la Corte tendrá que decidir si accede al lobby político y mediático de la Ciudad o si seguimos manteniendo una Argentina que tiene que invertir en el interior profundo"."Hoy tenemos que desconcentrar, fomentar una Argentina multipolar donde la gente viva en cada rincón de la Argentina, en el lugar donde nació", dijo De Pedro."Los jueces hablan por algunos medios de comunicación, que dicen que la Ciudad presiona para que el fallo salga tal fecha, tal día y ese nivel de prostitución nos preocupa", aseveró De Pedro."Tenemos que seguir corrigiendo un desequilibrio profundo entre ciudades que tienen luz, agua, calles, cloacas, semáforos, luces led y ciudades que no tienen nada, y no hablo de los intendentes sino de la gente que vive en esas ciudades", resumió el titular de la cartera de Interior.Al retomar la cuestión del juicio de Vialidad que enfrenta Cristina Kirchner, De Pedro manifestó que "la persecución contra Cristina tiene que ver con el código electoral, están persiguiendo a la dirigente con más volumen político de la Argentina por las cosas que hizo bien, como la Asignación Universal por Hijo (AUH)".En este marco, consideró que "hay sectores del poder que no aceptan que un dirigente político responda a la voluntad popular" y apuntó a "algunos miembros del Poder Judicial que terminan haciendo el trabajo sucio de algunos sectores del poder". Fuente: (Télam)