El programa “Terminá la secundaria” llegará a Entre Ríos y el resto del país

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció esta mañana que el programa “Terminá la secundaria”, para que jóvenes y adultos puedan retomar y completar sus estudios de manera virtual, se extenderá a Entre Ríos y todo el país.De esta manera, cualquier persona mayor de 18 años que no haya concluido esos estudios, tendrá la posibilidad de retomarlos y obtener el título de validez nacional de Bachiller con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades.Rodríguez Larreta afirmó que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están trabajando “por una educación que incluye en vez de excluir, que da oportunidades en vez de quitarlas, que salda una deuda histórica con todos los que fueron alejados de la escuela a lo largo de los años”.Además, subrayó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene “el firme compromiso de ayudar a todos los argentinos, vivan donde vivan, a terminar sus estudios y retomar el camino de progreso que construyen la educación y el trabajo”.Rodríguez Larreta explicó: “cada vez son más los chicos que, empujados por la dura realidad económica del país, tienen que dejar la escuela para empezar una changa o para cumplir tareas de cuidado porque nadie más puede hacerlo”. Y aseguró que “después de tantos años de estudio y dedicación, tener que dejar se siente como una carrera que corriste y no terminaste, una deuda pendiente que te pesa en los hombros como una mochila”.Además, el mandatario remarcó que no completar los estudios secundarios impide continuar capacitándose y limita las oportunidades laborales. “Si para ellos es una carga, imagínense la pérdida que representa para el país. Sin egresados de la secundaria, nos perdemos del talento de nuestra gente y se vuelve cada vez más difícil apostar al trabajo como motor del crecimiento”, sostuvo.Los interesados podrán inscribirse a partir del 15 de febrero de 2023. Para anotarse hay que ser mayor de 18 años, haber completado la escuela primaria, vivir en Argentina y contar con una computadora, notebook, tablet u otro dispositivo con internet para acceder al campus virtual. Allí encontrarán las clases, el material de estudio, las actividades, los trabajos prácticos y el calendario con todas las fechas importantes.Desde su lanzamiento en 2014, el programa “Terminá la secundaria” ayudó a 6.328 jóvenes a obtener su título. A partir de ahora, y aprovechando el desarrollo de las herramientas virtuales fortalecidas durante la pandemia, cualquier persona, desde la Quiaca hasta Ushuaia, va a poder ser alumna de la Ciudad y completar el secundario.El título de Bachiller con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, emitido por el Ministerio de Educación de la Ciudad, tiene validez nacional. Para obtenerlo, los estudiantes deberán aprobar 28 materias en aproximadamente tres años. La duración va a depender de la cantidad de materias que tengan que realizar y el tiempo que puedan dedicarle.La modalidad de cursada permite que los estudiantes organicen sus tiempos y desarrollen sus actividades personales y laborales. En el campus virtual accederán a las clases, el material de estudio, las actividades, los trabajos prácticos y el calendario con todas las fechas importantes.También podrán acceder a videoconferencias en vivo y grabadas de los docentes de cada una de las materias. Los exámenes se realizarán en encuentros virtuales sincrónicos en una franja horaria amplia para que todos puedan participar.Además, en el campus virtual los alumnos van a contar con tutorías y espacios de apoyo de los docentes facilitadores pedagógicos y/o profesores. Los estudiantes que se encuentren en la Ciudad o alrededores podrán asistir a las tutorías presenciales que se brindan en las instituciones donde funciona el programa.