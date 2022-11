Intendentes destacaron beneficios del sistema de billetera Entre Ríos

Los intendentes valoraron la puesta en práctica en la provincia del nuevo servicio que anunció este martes el gobernador Gustavo Bordet ya que aporta beneficios tanto para el consumidor como para el comercio y para la economía regional en general.Asimismo, el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, (de Cambiamos) explicó: “Creo que es un anuncio muy importante para la provincia de Entre Ríos. En estos tiempos complejos, poder tener estas herramientas fáciles y seguras, y que la sociedad se va adaptando en estos tiempos de tecnología que vivimos me parece que es un avance para la provincia de Entre Ríos. Así que estamos agradecidos y a la espera de la aplicación en cada una de nuestras ciudades para favorecer el comercio local y la formalidad de las distintas operaciones comerciales”.A su vez, Marcelo Giménez, intendente de Ubajay (Vecinalista), comentó: “Como lo dijo el gobernador, las autoridades del Banco y el ministro de Economía, es muy importante este sistema porque no es solamente un avance con respecto a las empresas sino también a los que consumen en la provincia de Entre Ríos. Nosotros en nuestra localidad vamos a hablar con los comerciantes para que empiecen a trabajar con esto y darle un oxígeno en este momento que es tan importante en la parte económica. Es muy positivo”, remarcó Giménez.Del mismo modo, Raúl Casali, intendente de Libertador San Martín (Vecinalista), reflexionó: “En momento de crisis está buenísimo que surjan estas propuestas que van a mejorar un poquito los ingresos de cada familia y de cada uno de los entrerrianos. Todo suma. Es un sistema que tiene un mecanismo de compra con comercios adheridos para que haya un reintegro y es una manera también de dar un giro financiero entre otros bancos porque esta billetera virtual puede tener acreditaciones de cualquier banco y no sólo del Bersa. Nosotros vamos a promover en nuestra ciudad que los comerciantes se adhieran, el Centro Comercial por su puesto lo hará, y también desde el municipio vamos a apoyar para que todos los vecinos tengan este beneficio y por su puesto Libertador San Martín se suma a esta iniciativa”.También el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky (Vecinalista) expresó: “La verdad que es un sistema súper interesante, cuando recibimos la invitación no conocíamos el funcionamiento que tiene, pero con la explicación que nos acaban de dar, va a ser un beneficio de gran ayuda para las familias”.Finalmente, Gustavo Vergara, intendente de General Ramírez (Cambiemos), comentó: “Es un sistema que lo conozco, funciona en otras provincias, y es muy beneficioso porque le da una ayuda directa al consumidor entrerriano y también para el comerciante. La verdad que es un sistema que lo veo muy positivo, y en el caso de nuestra ciudad lo vamos a trabajar en forma conjunta con el Centro Comercial para difundirlo”.