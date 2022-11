Juicio por la obra pública: el martes próximo se definirá la sentencia

El martes 6 de diciembre es la fecha en que el Tribunal Oral Federal 2 decidirá si la vicepresidenta Cristina Kirchner es o no condenada en el caso por fraude en la obra pública, al ceder 51 de las mismas al empresario Lázaro Báez.Ese día, luego de las últimas palabras que le darán a algunos de los acusados, vía plataforma digital, el Tribunal compuesto por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu definirá la sentencia.De haber condena, los jueces tendrán que resolver si es por ambos delitos, esto es asociación ilícita y defraudación a la administración pública, a partir de los cuales el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión.En caso de optar por defraudación, la máxima pena es seis años y el de asociación ilícita, diez años.Más allá de los años de pena, si la ex mandataria es condenada, la sentencia puede ser apelada a la Cámara Federal de Casación Penal que no tendrá la última palabra pues quedará para más adelante la instancia de la Corte Suprema de Justicia.De no ser condenada, la fiscalía también podría apelar esa eventual absolución.El 6 de diciembre se leerá la "parte dispositiva" sobre cada uno de los implicados, debido a que los argumentos se prevé que recién se conozcan en 2023 a partir de los cuales las partes pueden apelar.