Plan Entre Ríos Conectada: entregaron más de 100 tablets en Diamante

Con la entrega de más de 100 tablets en Diamante, ya se ejecuta en el departamento el programa del Plan Entre Ríos Conectada y el programa nacional Conectando con vos del Ente Nacional de Comunicaciones, que llevan adelante la Secretaría de Modernización y el Ministerio de Desarrollo Social.Además de diamantinos, también recibieron dispositivos emprendimientos y organizaciones de Aldea Brasilera, General Ramírez, Alvear, Las Cuevas y Villa Libertador General San Martín, en un acto realizado este lunes del que participaron la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón; el subsecretario de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, Juan Arbitelli; la senadora Claudia Gieco; el diputado Jorge Cáceres, y la secretaria de Políticas Sociales municipal, Norma Salcedo, entre otras autoridades.En ese marco, Escandón, explicó: “Este es un programa que gestionó ante Nación nuestro gobernador Gustavo Bordet, y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, nos convocó a fortalecer tres líneas de trabajo: adultos mayores para achicar brechas digitales, la promoción del trabajo, y las instituciones, por eso reciben tablets organizaciones, jardines maternales e instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Estamos convencidos que no basta llegar solo con la conectividad, sino que es fundamental llegar con este tipo de herramientas para abrir las puertas de la educación y del trabajo”.Asimismo, Arbitelli, agregó: “La tarea que nos demanda el gobernador es que las políticas públicas lleguen a cada rincón donde haya un entrerriano y entrerriana trabajando por mejorar la comunidad. Seguimos trabajando en la línea de acompañamiento a los trabajadores, emprendedores, cooperativas y a las organizaciones de la comunidad que el poco tiempo que tienen lo destinan para que esta provincia sea un lugar más justo y digno de vivir. Esta es una demostración más de cómo nos acompañamos entre todos y todas y que nadie se salva solo”.En esa línea, el diputado Cáceres, afirmó: “Esos son momentos que disfruto mucho porque se concretan proyectos de mucha gente pero también el trabajo de la gestión, de quienes escuchan en el territorio y tienen la responsabilidad de traducirlo en estas entregas. Esto habla de un gobierno que escucha y está dispuesto a acompañar en el esfuerzo del día a día, para mejorar la calidad de vida y generar una energía más para que la provincia siga creciendo”.A su turno, Salcedo indicó: “Felicito a los emprendedores de la economía social, organizaciones y cooperativas que están recibiendo las tablets, que es tan significativo en esta época de conectividad, y lo importante que es brindar estas herramientas para el trabajo que desarrollan”.Durante la actividad, la presidenta de la cooperativa textil Hilvanando Sueños, Elizabeth Figueroa, compartió su experiencia: “Hay que caminar y no que quedarse, aprovechando tanto acompañamiento de la provincia y el municipio que es muy bueno, y sentirse acompañada, porque no estamos solos. Para cerrar el año recibimos la noticia de que tenemos nuestro propio terreno, y estamos muy agradecidos a la gestión”.También participaron de la entrega de tablets los intendentes de General Ramírez, Gustavo Vergara, y de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez; la presidenta comunal de Las Cuevas, Susana Solís; el director del Ente de Control y Regulación de las Telecomunicaciones, Leandro Reyes; la coordinadora de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, Emilia Grinóvero, y el coordinador de Comedores de Diamante, Eduardo Denis, junto a autoridades municipales y concejales.