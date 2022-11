Sostienen que se deben “estimular los refuerzos” de la vacuna contra el covid

"Hablamos de estrategias sanitarias en general, de todas las áreas, de todos los proyectos y desafíos que venimos teniendo" dijo Vizzotti sobre la reunión del Consejo Federal de Salud que se celebró el lunes en la Casa Rosada.



También se tocó el tema de las campañas de vacunación, "la triple viral, sarampión, rubeola y paperas; y la antipoliomielítica, para poder sostener la eliminación", expresó la ministra, quien recordó que "todos los niños entre 13 meses y cuatro años deben recibir estas dos dosis adicionales para tener inmunidad", añadió.



En la reunión estuvo presente "el análisis de cómo está la situación en relación a Covid, el aumento de número de casos, que no se traducen en internaciones y muertes gracias a las vacunas, y la importancia de los refuerzos", manifestó Vizzotti.



"Necesitamos estimular los refuerzos. Sabemos que no podemos eliminar el virus, la inmunidad no dura de por vida, la vacuna no previene el 100% de las infecciones y tampoco dura de por vida, así que los refuerzos tienen que incorporarse a la cotidianeidad", agregó.



En ese sentido, se dirigió a "todas las personas que pasaron más de 120 días desde la última dosis y las mayores de 50 años, las inmunocomprometidas, las que tienen alguna condición de riesgo, el personal de salud, de seguridad, defensa y los docentes", porque "son quienes tienen mayor riesgo de exposición, de tener complicaciones y de fallecer".



"Tenemos menos de 300 personas internadas en terapia intensiva, llegamos a tener 8.000, así que es muy importante eso para sostener la situación epidemiológica", subrayó.



La Covid "es una situación muy dinámica en relación a mutación del virus y a la vacunación", explicó la ministra.



"Tenemos la herramienta y el poder de saber que si tenemos los refuerzos al día, el aumento del número de casos no se va a traducir en hospitalizaciones y muertes", subrayó.



"Si no logramos que la población se vacune, sobre todo la que tiene más riesgo, van a empezar a aumentar las hospitalizaciones y se va a empezar a registrar un aumento de los fallecidos", alertó Vizzotti, aunque aclaró que "nunca como en los dos años anteriores".



En ese sentido, manifestó que "esa situación de desborde del sistema de salud ha pasado, porque ya tenemos un porcentaje de la población que tuvo Covid más de una vez y además recibió al menos dos dosis de vacunas", y remarcó que "el 82 por ciento de toda la población recibió" no menos de dos de esas aplicaciones.



"La situación de los últimos dos años, de la posibilidad de desborde del sistema de salud y la tensión, está muy alejada", despejó dudas la ministra, y puntualizó: "Tenemos que hacer todo lo posible para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, que es vacunándonos".



Por otra parte, Vizzotti negó que haya problema con insumos importados y explicó que "tenemos un contacto absoluto con la Secretaría de Comercio, con el ministro de Economía (Sergio Massa), tenemos un circuito que prioriza absolutamente los insumos sanitarios", y "cualquier inconveniente puntual de algún insumo que no sea tan claro que es sanitario, nos contactan e inmediatamente se trabaja para resolverlo".