Cáceres: "El Presupuesto municipal tiene fuerte inversión en obra pública"

David Cáceres, Concejal del PJ en Paraná, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y habló sobre la aprobación del Presupuesto Municipal.



“El proceso en el que hemos abordado y tratado los números del Presupuesto y la Tributaria ha sido un trabajo mancomunado con todos los sectores. Participó también el Ejecutivo, con su secretario de Hacienda. Todos los concejales hemos analizado, debatido, pedido mayor información para seguir abordando los números. En todo lo que pedimos hubo una devolución por parte del ejecutivo”, explicó.



En ese sentido, manifestó que “no hubo mayores cuestionamientos o debates respecto a lo que allí estaba establecido. Algunos concejales no acompañaron, pero por tener diferencias respecto a cómo se elabora un presupuesto, pero no por lo que decía el presupuesto. Gran parte de la oposición acompañó y esto tiene que ver con el circuito de transparencia y debate. Se incorporaron obras, se modificaron otras cosas y hubo consenso de la mayoría. Estamos contentos”.



“Hay que destacar el trabajo de nuestra viceintendenta y nuestro presidente de bloque, quienes están constantemente generando consensos y el acompañamiento necesario. Destaco este año porque estamos en un año previo al electoral, donde las diferencias se intensifican y radicalizan. En este caso primó la gestión, primó que los vecinos vean que la ciudad está cambiando”, dijo.



Asimismo, remarcó que “se aprobó también la Tributaria, que es la herramienta que le da financiamiento al presupuesto. Se entendió que ha habido una racionalidad en cuanto a la actualización que acompaña la tributaria y el presupuesto”.



“Con el Presupuesto se logró equilibrio, es un Presupuesto financiera y económicamente previsible. No tenemos previsto generar deuda, todo lo contrario. Se va a cancelar el crédito en dólares que tomó la anterior gestión. También incluye fuerte inversión en obra pública”, dijo.



“Me gusta que contrastemos de dónde venimos. El 10 de diciembre de 2019 teníamos un municipio que no tenía recolección de residuos. No tenían recursos para prestar ese servicio básico. Los actos administrativos no tenían partida presupuestaria. Destaco el ordenamiento de las finanzas que hay ahora. Paraná ha vivido momentos difíciles, hoy vive otra realidad, estamos con otra cabeza, estamos diversificando la materia productiva, trabajando en el Parque Industrial. Estamos trabajando fuertemente el Distrito del Conocimiento, el turismo”, señaló.



“El Presupuesto es la autorización para que un montón de obras se puedan hacer. Hoy vemos repavimentación, calles prácticamente nuevas, obras de gas, de agua. Los vecinos están conformes con la gestión porque hay un estado presente y no solo se interviene en lugares turísticos o de mayor circulación, sino que se interviene en toda la ciudad. Se brinda lugares de calidad para que la gente desarrolle sus actividades diarias. En todos los puntos de la ciudad tenemos obras. Paraná está cambiando, está distinta”, dijo.



“No negamos lo que pasa en el país, hay cuestiones a atender. No obstante, creemos que los paranaenses acompañarán esta gestión porque se ve en obras. Lo mismo creo que ocurrirá a nivel provincial. Creo que la gestión de Bahl o cualquiera de las personas que integran su gestión deben definir si quieren ir por la reelección. A mí me gustaría que la costa del Paraná tenga un gobernador aquí, hoy es uno de los que tiene mejor imagen, pero esa es su decisión”, consideró.



Sobre la metodología para votar, dijo que “me gusta nuestro sistema actual porque todavía no me han convencido de que los otros sistemas son mejores. El nuestro puede ser perfectible, puede ser. No me gustan los sistemas que personalizan la política. Creo en los proyectos nacionales y creo en que tenemos que ir todos juntos, pero es una discusión que puede darse”. Elonce.com