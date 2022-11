Gemelli, precandidato a Intendente: “Recorro los barrios, dialogo con el vecino”

El precandidato a intendente por Paraná, por Juntos por el Cambio, dr. Hugo Gemelli, en diálogo con el programa Quién Dice Qué, definió que la idea de lanzarse con esta precandidatura surge “de un grupo de afiliados radicales y al que luego se sumen afiliados peronistas”. Confió que le “costó” tomar la decisión, recordando que su vocación siempre ha girado en su labor como abogado penalista.



“Al principio pensé que no se podía llevar adelante, tuve una charla con Frigerio que es una persona que deja abierto a que todo aquel que quiera o que entienda que puede llevar adelante una precandidatura, lo haga; no apoya a nadie en particular y a todos en su conjunto. Empecé con lo que tenemos que empezar todos los precandidatos, a recorrer los barrios, a conocer la realidad de la ciudad en sí. Luego que me convencí que Rogelio Frigerio es una alternativa importante para la provincia, y además, acostumbrado a ser un ‘quejoso’ de las distintas gestiones. Uno debe involucrarse para tomar decisiones y generar un nuevo cambio; si uno no lo hace seguimos siendo quejosos”, afirmó.



De la misma manera, puso relevancia “en la buena recepción en los barrios. Estoy recorriendo y lo hago en un puerta a puerta con el vecino”.



Dijo que en el contacto con el vecino de Paraná, “me encontré con una realidad que ya me esperaba, con gente enojada, olvidada. Les falta el agua potable, las cloacas, calles intransitables, me encontré con una deserción escolar importante, con graves problemas de inseguridad. Hay una realidad común en las quejas de la gente”.



“Lo que quiero demostrar, con los equipos que me van a acompañar es que podemos planificar una ciudad distinta. Necesitamos un municipio austero, que deje de lado la burocracia, que de soluciones inmediatas, que sea para la gente, para muchos sectores que están totalmente olvidados. Entiendo que son válidas las obras de infraestructura que se están haciendo en Paraná, pero hay que decir que hay prioridades, porque hay mucha gente que está olvidada”, aseveró.



Y dijo más adelante que “la base de nuestra propuesta es cumplir con los servicios básicos, con los servicios públicos”.



“Creemos que el municipio no puede ser únicamente el creador de trabajo, creo que tenemos que empezar a incentivar a empresas o firmas que no ven de buen agrado radicarse en Paraná, a hacerlo. Además creo que hay que reivindicar al trabajador municipal”, destacó.



Aportó que ha tenido charlas con otros precandidatos, tal es el caso de “Fernando Sibulofscky y Silvina García, y esperamos poder seguir charlando con otros espacios. Trabajamos sabiendo que tenemos una meta y que los tres, vamos a trabajar con los mismos criterios, en beneficio de la ciudadanía. El que mejor mida, es el que quedará; veremos quien llega mejorar posicionado”.



Contó que Frigerio tuvo una reunión con todos los precandidatos., que son entre 12 y 14, y tenemos que ir unificando. Nadie se pone detrás de nadie. Estamos caminado en forma individual, y en forma conjunta. En el caso de nuestro espacio venimos desarrollando charlas en lo que hacen a la salud, a la seguridad”.



Asimismo, sobre su persona, manifestó: “Pertenezco a la UCR, y dentro de esta, a la Corriente Illia, a la que momentáneamente la conduce Benedetti. Pero antes de expresarnos, haremos una asamblea, como hacemos siempre”. Elonce.