Entregaron las llaves de nuevas viviendas del Procrear a 74 familias en Paraná

En el marco de Procrear se entregaron 74 nuevas viviendas en Paraná, ubicadas en el complejo urbanístico de calles Pablo Crausaz, General Gerónimo Espejo, General Sarobe y avenida Ejército. La entrega de las llaves a los propietarios contó con la presencia del ministro de Desarrollo Territorial de Nación, Santiago Maggiotti, la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente Adán Bahl.Durante la entrega de las viviendas, Maggiotti destacó aque el 50% de todas las viviendas que se otorgan a través de los 3.050 créditos de construcción en Entre Ríos son jóvenes menores de 35 años”, comunicó al resaltar: “Es una política que en todo el país tiene una importancia no solo porque hay una familia que obtiene su techo sino porque se genera empleo y actividad económica. Hoy construimos 140 mil viviendas en todo el país y el 1º de diciembre, junto al Presidente, entregaremos las llaves a 70 mil familias que habrán logrado obtener la casa propia”.En la oportunidad, comunicó que firmó, además, “nuevos convenios que permitirán que en Entre Ríos se sumen a las viviendas en construcción, 1500 viviendas más, algunas de las cuales serán para Paraná; 312 viviendas más del Programa Procrear II y la entrega de las No Objeción Financiera (NOF) para el comienzo de las obras de 200 viviendas de IAPV y las No Objeción Técnica para el llamado a licitación”.Stratta, por su parte, ponderó que “el trabajo articulado da sus frutos y se nota cuando un Estado hace las cosas bien porque estos son los momentos más emotivos de la gestión: son procesos que trabajamos desde nuestro rol institucional, pero garantizar un derecho como lo es el de la vivienda y ver en los rostros de las familias lo que constituye para cada uno de ellos, el poder por fin y después de mucho tiempo el tener su techo propio es una alegría y una enorme responsabilidad para seguir diseñando políticas”.“En Entre Ríos se ejecutan nueve mil viviendas, lo que significa garantizar el derecho a la vivienda y trabajo genuino; es un circulo virtuoso, orden, planificación y un Estado presente para garantizar derechos”, destacó la vicegobernadoraBahl, en tanto, ponderó el desarrollo de las obras municipales que se realizaron para garantizar los servicios a los adjudicatarios. “Estas 426 familias, en 60 días, podrán llegar hasta el centro en cinco minutos”, destacó y mencionó la firma para la adjudicación de 312 nuevas viviendas.