Duro cruce entre Casaretto y Tetaz: "Maestro Ciruela te hacés, sos burro”

Heller se metió en la discusión entre Tetaz y Casaretto

Los diputados nacionales Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Martín Tetaz (Juntos por el Cambio) protagonizaron el miércoles pasado un virulento cruce en una reunión de comisión, que terminó con el entrerriano tildando de "burro" al economista opositor.cuando pasó a tratarse el último punto del temario vinculado a la aprobación de unCasaretto asumió la responsabilidad de explicar el proyecto. "Lo que busca el G-20, y luego la OCDE, es tratar de generar el intercambio de información para evitar la erosión de las bases imponibles y que los impuestos se paguen función de donde se genera la actividad económica y donde están radicados efectivamente los domicilios de las personas", ensayó."Es en contra de los paraísos fiscales que permiten la evasión impositiva", agregó, tras lo cual fue interrumpido por Tetaz que consideró que no se trataba de un convenio sobre "evasión" sino sobre "elusión".Salió al cruce el presidente de la comisión, Carlos Heller (Frente de Todos), quien le recordó que "no es un proyecto de ley para discutir ni modificar",, que fue firmado por el gobierno anterior y ratificado por éste".Luego retomó la palabra Casaretto, quien sostuvo que "lo que se discute a nivel internacional es cuando a la caracterización del organismo de recaudación de cada país hay una empresa o una persona que evade pagar el impuesto en virtud de una elusión que pretende hacer trasladando la base imponible a otro lugar".", lanzó Tetaz, a Casaretto, al que no le gustó nada el reproche del radical.En ese sentido, el entrerriano le dijo que si no le parecía "razonable" lo podían discutir en canales de televisión, en una suerte de chicana dado del pasado de panelista de Tetaz.Tetaz no se dio por vencido y siguió pidiendo que se aporten aclaraciones sobre el proyecto., y calificó la interrupción de Tetaz como "un exceso de su parte". "La próxima vez vamos a proponer que sea (la diputada del PRO Germana) Figueroa Casas quien explique los proyectos", arrojó Tetaz.", indicó el titular de la comisión.Desde atrás,. Sos solamente parecido a la televisión.", fustigó, minutos antes de que Heller diera por concluida la reunión.Una vez finalizado, según pudo reconstruir la agencia NA, Tetaz se habría acercado a Casaretto para pedirle disculpas, que no fueron aceptadas por el entrerriano, quien chicaneó al economista radical por su condición de "porteño".Fuente: Perfil