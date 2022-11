El Concejo Deliberante sancionó el Presupuesto y la Tributaria 2023

Foto 1/2 Foto 2/2

En el marco del programa "El Concejo en tu Barrio", la legislatura paranaense sesionó en la Escuela N° 24 "Maximio Victoria", ubicada en calle Jozami y Rondeau, del barrio "Toma Nueva", donde se aprobaron por mayoría los proyectos de Presupuesto General de la Administración Municipal y la Tributaria para el próximo año.



"Es importante destacar que es un Presupuesto superavitario que no prevé ningún tipo de endeudamiento y contempla la cancelación de la deuda en dólares que había adquirido la gestión anterior y la cancelación también del endeudamiento que tomamos en esta gestión para la compra de equipamiento", explicó la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Andrea Zoff.



En este sentido, la viceintendenta dijo que "además se prevé una fuerte inversión en obra pública como ya es característico de la gestión, lo que refleja también un trabajo de ordenamiento de las cuentas públicas".



Respecto a la ordenanza Tributaria, Zoff destacó la reducción al 0% del fondo de promoción de turismo que pagan las industrias radicadas en el Parque Industrial. "Esto es fruto del ordenamiento administrativo y financiero de la Municipalidad de Paraná que permite acompañar el plan de obras con un esfuerzo fiscal para alentar la radicación de más empresas y, por ende, la creación de más puestos de trabajo local".



Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, Sergio Granetto, remarcó "el trabajo que se llevó adelante en la Comisión, donde desde el primer momento convocamos a los equipos de la Secretaría de Hacienda, junto a las y los concejales para que planteen sus inquietudes y preguntas".



"Luego de esta etapa y de darle lugar a las propuestas que se hicieron, se llegó a un dictamen, donde se incorporaron obras sugeridas por los ediles de Juntos por el Cambio, y dos exenciones nuevas en la Tributaria, una del 100 por ciento en la Tasa de Higiene, Seguridad y Profilaxis, otra exención total para los trabajadores de prensa en todas sus categorías; y por otro lado, una exención por ocho meses para todos aquellos medianos y pequeños contribuyentes de las categorías A, B y C del monotributo que inicien sus actividades, con el objetivo de alentar la creación de nuevas empresas".



Durante el análisis del proyecto, el edil aclaró que "la partida de personal no se reduce, sino que se incorporan un número muy importante de obras con financiamiento nacional y provincial, lo que provoca que se achiquen las proporciones de las partidas".



Y agregó que "cuando uno analiza la proporción de la partida de Personal en relación a la variable más estable que tiene el Presupuesto que son los recursos corrientes o habituales, dicha partida no solo se mantiene sino que se incrementa notablemente, ya que pasa de un 44 a un 49 por ciento respecto al Presupuesto anterior".



Embajadores de la ciudad de Paraná



En la oportunidad se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza presentado por los concejales Maximiliano Rodriguez Paulin, Walter Rolandelli y Francisco Avero (Juntos por el Cambio), mediante el cual se crea el programa "Embajadores de la Ciudad de Paraná", como un espacio de articulación Público – Privada que funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR).



"Este proyecto que ingresamos a mediados de este año fue muy trabajado todos estos meses, y consiste en un programa que se va a implementar en el marco del EMPATUR, con el objetivo que desde el ente reconozcamos aquellas personas e instituciones representativas de un sector en particular y que puedan atraer congresos y convenciones a Paraná, lo que redunda en mayor ocupación hotelera, desarrollo y movimiento económico para la ciudad".



El Concejo en tu barrio



"Muy contentos de poder celebrar una sesión en esta escuela del barrio Toma Nueva, en el marco de El Concejo en tu Barrio, el cual no habíamos podido llevarlo adelante debido a la pandemia", valoró la viceintendenta Andrea Zoff, y añadió que este programa de la legislatura local "es un espacio fundamental para que la ciudadanía conozca la labor que se realiza en el Concejo Deliberante".



En este plano, el director de la Escuela "Maximio Victoria", Eduardo González Alem, sostuvo: "Fue una gran jornada, que colmó todas nuestras expectativas en lo que respecta al aprendizaje sobre el ejercicio de la democracia".



A través de este programa de descentralización (Ordenanza Nº 9388); las sesiones del HCD salen del Recinto y van hacia las instituciones (escuelas, clubes, vecinales, entre otros espacios) de los barrios de nuestra ciudad. Los concejales definen y acuerdan en qué ámbitos se desarrollan las sesiones de manera rotativa.