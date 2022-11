Casaretto: "Tengo la vocación de ser Gobernador de Entre Ríos"

Marcelo Casaretto, diputado nacional por el Frente de Todos, destacó que en la sesión de la noche del jueves “se aprobaron varias leyes, se consiguió finalmente la aprobación de la transferencia del Puerto de Paraná, de jurisdicción nacional, al municipio para que se haga un master plan de desarrollo de toda esa zona”.



Al respecto, dijo que “no fue sencillo, había discusiones y por algo se demoró 30 años en salir una ley de estas características, hubo varias rondas de dialogo con el intendente, el gobernador, el sindicato y anoche hasta terminó trabada la redacción final por lo cual nos tuvimos que reunir en la Presidencia de la Cámara, en un cuarto intermedio, con todos los diputados de Entre Ríos, y finalmente acordamos una redacción”.



Sobre los problemas en la redacción, puntualizó que “hasta un punto, una coma, un inciso, un párrafo ameritan horas de discusión porque es un tema muy importante. Hay que ver el desarrollo que ha tenido Puerto Madero en Buenos Aires, el puerto de Rosario, el puerto de Santa Fe, y mientras eso ocurría en otros lados, en Paraná no ocurría por estas discusiones”.



Señaló que “se trata de todo el Puerto, se contempla un mecanismo para que sea participativo, que se asegure el acceso al río por parte de toda la comunidad, que se haga un master pan de desarrollo que seguramente en trazos generales ya lo tiene el intendente y que lo mandará al Concejo Deliberante para que se apruebe garantizando la participación, el rol que tiene la Escuela 100 de Puerto Nuevo en la zona, el Sindicato de Dragado y Balizamiento, y demás”. Puntualizó que “el master plan lo está trabajando el intendente Adán Bahl con (el secretario de Planeamiento y Desarrollo Territorial, Guillermo) Federik y todo el equipo del municipio, entiendo que en trazos generales está y seguramente ahora que se le dio media sanción y con acuerdo de todos los sectores políticos, calculo que en el Senado no tendrá problemas, ojalá que antes de fin de año sea ley y la actual gestión tendrá todo el año que viene para trabajar con el tema”.



Por otra parte, mencionó que como presidente de la comisión de Industria de la Cámara participa de diferentes reuniones, encuentros y charlas con diversas instituciones y funcionarios.



Aunque dijo que no lo consultan ante el tratamiento del Presupuesto provincial, sostuvo que “sí se charla con el gobernador o el ministro de Economía sobre las variables macro, cuando se plantea la estimación del crecimiento que tendrá la Argentina, la estimación de la inflación, sobre obras públicas, conseguimos que en el Presupuesto nacional haya 21.000 millones de pesos en obras, con el intendente Bahl conseguimos que haya 6.50 00 millones para Paraná, la continuidad de obras en marcha y el inicio de nuevas, pero no estoy en los detalles del presupuesto provincial”. Elecciones 2023

Consultado por su opinión respecto del panorama electoral en la provincia para el año próximo, el legislador admitió: “Siempre soy del concepto de que hay que desdoblar, creo que las discusiones en elecciones unificadas las dominan mucho los medios nacionales y por eso creo que siempre es mejor votar en una fecha aparte”.



“De todos modos, el gobernador todavía no ha resuelto, no tengo información de que ya tenga un criterio y quizás ayer habló algo con Wado De Pedro, hay que esperar. Según el calendario vigente hoy, estamos a 60-90 días de presentar lista”, mencionó.



En cuanto a la posibilidad de que el gobernador defina los candidatos sin ir a internas, apuntó que “por regla general, las internas se convocan siempre, pero la última interna en el peronismo fue en 2003 cuando yo fui candidato”.



“Yo tengo la vocación de la Gobernación de Entre Ríos, pero todavía no tenemos el horizonte electoral por lo tanto anuncio de candidaturas no hay. El sábado hice una reunión importante en Avenida Ejército de Paraná donde había más de 1.000 compañeros, el Movimiento Evita, Compromiso Federal, había mucha gente y eso que la organizamos en tres días. Hay mucha gente que quiere que el peronismo participe, protagonice, que sea competitivo, a nivel de la Gobernación. No es que el peronismo no se mueve, el peronismo se va a mover cuando tenga que moverse. Yo soy un candidato y hay otros cuatro o cinco compañeros que pueden serlo, pero si cada uno para ser candidato pretende la bendición del Presidente, de la vice, del ministro de Economía, del gobernador, de los intendentes, es como dice Tévez: very difficult. ¿Quién está dispuesto a mojarse si quiere pescado? Yo estoy dispuesto, para ganar o no, a eso lo van a decidir los entrerrianos. (Atilio) Benedetti ganó en 2009 y era casi gobernador, perdió en 2011, ganó en 2017 y era casi gobernador pero perdió en 2019. Ahora toda la cátedra dice que (Rogelio) Frigerio es ganador, pero habrá que ver si es ganador”, concluyó. (Fuente: Análisis)