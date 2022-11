Bordet: “La cultura ocupa un lugar importante dentro de la agenda de gobierno”

Presupuesto y cultura



“La cultura tiene que ser un bien accesible para todos”



Durante cinco días, el CPC y la Vieja Usina serán sede de una nueva edición del FICER. Además, los asistentes podrán disfrutar de un paseo gastronómico.t, presente en la inauguración del Ficer, destacó a Elonce que este evento se viene ganando un lugar muy importante dentro de la agenda de festivales de cine en la región y en Argentina. Podemos exponer todo lo que hacen en creatividad audiovisual, nuestros productores, nuestros artistas, nuestros realizadores. Hay una industria que viene creciendo sostenidamente, que queremos consolidar. Tomamos la decisión de llevar adelante este festival, que parecía una tarea bastante compleja, nos lo propusimos y nos ha dado muy buen resultado”.“El hecho de poder generar un desarrollo integral de este tipo de actividades, que son una oferta cultural como tiene la provincia de Entre Ríos, muy variada y amplia, podemos abarcar distintos aspectos que involucran a la cultura en tres sentidos”, dijo, poniendo relevancia en otros eventos que se llevan adelante en otras partes de la provincia.Agregó que “estamos con la inauguración del Ficer, aunque en Concepción del Uruguay está terminando el Simposio Internacional de Escultores. Además, hoy tenemos el Museo de Casa de Gobierno una muestra de recreación sobre aspectos de la vida Justo José de Urquiza, un trabajo muy bien ideado y con un rigor histórico muy importante. Esto hace que la cultura ocupe un lugar muy importante dentro de la agenda de gobierno de nuestra gestión en la provincia”.Asimismo, y luego de ser consultado por “Argentina 1985” aseguró que “más allá de que es opinable como todas las películas y la historia, es muy interesante lo que se logra: el debate, volver a poner en escena y en discusión temas que en 1985, con una sociedad distinta, que era un tiempo que yo viví con mucha intensidad ya que era un militante juvenil. Abrimos una gran esperanza para que haya un juicio y castigo para quienes cometieron el mayor genocidio en la Argentina. Hubo muchos más avatares que no se centran en la película. Es importante que en 1985 se juzgó y se condenó a los militares, pero también es muy importante que en 2003, con Néstor Kirchner, se encarceló definitivamente a los genocidas”.La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles, al Presupuesto 2023. Bordet destacó el trabajo de “oficialismo y oposición, poder lograr los entendimientos para tener una ley que fue votada por amplísima mayoría; y dónde las partidas presupuestarias en el área cultural están aseguradas”.“Tengo un compromiso de avanzar en la ley de cargos para la Sinfónica de la provincia, mejorar sustancialmente los aspectos presupuestarios; trabajamos mucho en recuperar edificios públicos que tiene que ver con el acervo cultural, por ejemplo la Biblioteca Popular que hemos terminado y hemos inaugurado, o Casa de Gobierno, donde estamos construyendo salones nuevos para que no sea tanto de uso de oficinas, sino más de usos múltiples, y en el Archivo General de la provincia. Estamos interviniendo en inmuebles que son históricos”.Asimismo, puso relevancia en las obras para el Palacio San José: “Carolina Gaillard ha hecho un trabajo muy importante desde el gobierno nacional para poder llevar adelante las gestiones para que el Palacio San José tenga las obras indispensables porque es el monumento cultural, histórico, más importante que tiene la provincia. Además, el hecho de tener un Secretario de Cultura en Nación que es de la provincia de Entre Ríos, por un lado nos enorgullece, pero por otro lado nos obliga desde la provincia a generar los recursos necesarios para afrontar las erogaciones que tienen que ver con el ámbito cultural”.Laura Stratta, vicegobernadora de Entre Ríos, señaló a Elonce que “el FICER es una política de estado en la provincia y tiene un espíritu federal, porque se hace en simultaneo en varias ciudades de la provincial. Entiende que la cultura tiene que ser un bien accesible para toda la comunidad”.“La provincia tiene una ley que le otorga fondos a los realizadores y para potenciar la industria cultural. Este festival es una muestra de lo que es estar comprometidos, no solo desde el Estado Provincial, sino que también desde los directores entrerrianos”, dijo. Seguidamente agregó que “la ley de paridad, es una ley de vanguardia para nosotros, porque significa que siempre vamos a tener una democracia mejor”.