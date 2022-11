La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2023

En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de presupuesto 2023, que ahora será tratado en el Senado.



El proyecto contó con el acompañamiento en general del flamante Interbloque Juntos por Entre Ríos, integrado el Bloque UCR (Brupbacher, Solari, Folleto y Jaroslavsky), por el PRO (Vitor, Acosta, Troncoso, Satto, Mattiauda y Anguiano) y por el MSE (Juan Domingo Zacarías).



En tanto, quienes conforman el Bloque Unión Cívica Radical (Maneiro, Cusinato y Varisco) decidieron abstenerse. Exposición y debate

En la sesión la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Vanesa Castillo, brindó detalles técnicos de la iniciativa y sostuvo que “apunta a continuar con el crecimiento y la ampliación de derechos de nuestra provincia, apostando siempre al sostenimiento de nuestra actividad económica”.



Enseguida destacó que “por segundo año consecutivo no se solicita autorización para endeudamiento” e hizo hincapié en las partidas adicionales para salarios”.



Tras marcar que hubo modificaciones en los artículos 2 y 21, resaltó el crecimiento que habrá en las partidas destinadas a la inversión en salud, educación, empleo y obra pública.



Castillo luego hizo referencia a las estrategias de empleo, el fortalecimiento de la economía social y la sinergia entre el sector público y privado”.



Luego destacó la incorporación de un fondo para proteger a la provincia de la variación en el tipo de cambio y resaltó el refinanciamiento de la deuda para que esto no afecte el desarrollo de la provincia.



También manifestó su preocupación por el déficit previsional y afirmó que el 10% de los gastos corrientes está afectado a ello, pero destacó los convenios con Anses para destinar a esta variable.



Adelantó que será “un año fiscal sin sobresaltos” y que habrá “excedentes que van a seguir desendeudando a la provincia”.



También resaltó el trabajo realizado por la Comisión de Hacienda y agradeció la presencia de funcionarios para evacuar dudas.



Luego Esteban Vitor (PRO) marcó algunos cuestionamientos al proyecto de presupuesto. Dijo que “este proyecto se basa en pautas y estimaciones de inflación, crecimiento y tipo de cambio que son absolutamente irreales”, esto “condicionan toda la interpretación posterior” y genera “una subestimación tanto de los recursos provinciales propios como de aquellos coparticipados por Nación”.



“La diferencia entre lo presupuestado y lo que efectivamente se recaude el próximo año no tiene asignación específica y esto favorece la administración discrecional de los fondos”, advirtió.



Enseguida sostuvo que “el equilibro fiscal de las finanzas públicas es coyuntural y no estructural, ya que se logró gracias a la devolución de la Coparticipación Federal de Impuestos”. En tal sentido, aseveró que “la tendencia muestra que, estructuralmente, el Estado provincial es deficitario”.



Tras hacer referencia a los gastos destinados a personal, Vitor aseguró que “en los últimos siete años se ejecutó la mitad del presupuesto de obra pública y ya es una costumbre que haya una gran brecha entre la obra pública presupuestada y la obra pública finalmente ejecutada”.



En materia de viviendas, recordó que el propio Presidente del IAPV reconoció públicamente que solo ejecutó un 7% del presupuesto destinado a vivienda, lo cual constituye es “un insulto” a los entrerrianos que están esperando una vivienda propia.



Tras apuntar contra “la ineficiencia y la negligencia de Vialidad”, advirtió que “existen graves errores en materia de planificación presupuestaria que se relacionan el tema de personal y gasto de capital”.



Luego hizo referencia al déficit de la Caja de Jubilaciones y aseguró que “cada peso que no se invirtió en obra pública, fue destinado a compensar el creciente déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, un tema que aún continua siendo materia pendiente”.



Recordó que hace casi 20 años que el peronismo gobierna la provincia y pidió al oficialismo que “se haga cargo de haber generado una caja jubilatoria explosiva que se come los recursos de todos los contribuyentes de la provincia en detrimento del desarrollo de los entrerrianos del futuro”.



Luego hizo referencia a la reestructuración de la deuda que hizo el gobierno, que alivió vencimientos durante su mandato en más de 160 millones de dólares, pero los pateó para quien esté a cargo del gobierno en la próxima gestión.



Más tarde hizo alusión a la distorsiva política tributaria, adelantó que votarán en general el presupuesto y marcó que se votarán en disidencia los artículos 17,18 y 19.



En tanto, Carmen Toller cuestionó a la oposición por no plantear estas discrepancias en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la que participaron ministros.



“Vamos a defender siempre el 82% móvil y esta conquista nunca se va a tocar”, aseguró tras los cuestionamientos al déficit de la Caja de Jubilaciones, aunque admitió que “nos debemos un debate sincero y plural”.



Por último, la jefa del Interbloque Juntos por Entre Ríos (UCR) afirmó que “es una lástima que se haya perdido la oportunidad de reestructurar y modernizar el Estado, y darle las herramientas necesarias para que las políticas públicas se ejecuten con solvencia”.



“Todos los funcionarios manifestaron las enormes dificultades que tienen por los compartimientos estancos de una administración totalmente centralizada”.



“Hubiese sido fundamental abordar una reforma estructural del Estado, pero han perdido la oportunidad. Esta gestión no tuvo visión de futuro, no supo o no pudo tenerla”, lamentó.



Puso como ejemplo la situación de Vialidad: “En Victoria la variable de la ruta 11 hace meses que tiene las luminarias rotas” esto demuestra que “hay un Estado precario”.



En materia de Salud, dijo que la ministra Sonia Velázquez desarrolló en su exposición la visión que tiene cuanto a lo sanitario: “Hay un programa maravilloso en cuanto a las redes integrales de salud, pero tiene un presupuesto de poco más de 400 mil pesos”.



Esto habla de que “se perdió la oportunidad de modernizar el Estado y determina que Entre Ríos siga siendo la hermana pobre de la Región Centro porque prefirieron mantenerse en una ola de flotación y no hacer olas”.



Luego pidió la palabra Julián Maneiro (Bloque Unión Cívica Radical), manifestó su preocupación por la subjecución de las partidas en materia de obra pública y aseveró que “el presupuesto 2023 es una actualización del 2022”, lo que hace que “volvamos a las mismas críticas que hicimos el año pasado y el anterior”.



En cuanto al déficit de la Caja de Jubilaciones, el legislador dijo que “gobiernan desde el 2003 y en algún momento hay que encarar este tema”. En el último año la relación de jubilados ha crecido un 3,3% en relación al año anterior y si esto sigue así será difícil sostener este sistema jubilatorio. Algo hay que hacer y quienes están gobernando tienen la responsabilidad de hacerlo”.



“No se cumplen los presupuestos mínimos para la educación. Tampoco se piensa avanzar con la nacionalización de la Uader, o al menos no está pautado en este presupuesto”, apuntó.



Por último hizo referencia al Fondo de Reserva que está establecido en el artículo 21: “es raro que este Gobierno en este contexto de inflación tenga como uno de sus principales ingresos la renta y la bicicleta financiera”.



Por último, adelantó que su bloque se abstendrá de votar el proyecto debido a “las inconsistencias que tiene”.



Por su parte, el diputado Néstor Loggio (PJ) admitió la dependencia que tienen las provincias de las políticas centrales: “Todos los presidentes de la democracia han estado en deuda con las provincias y esto tiene que ver con el modelo unitario del país”.



En este marco, apuntó contra el proceso de endeudamiento de la gestión de Mauricio Macri e hizo hincapié en la enorme cantidad de obras que están contenidas en el presupuesto.



“Este es un presupuesto realista que plantea crecimiento, desarrollo e inclusión”, enfatizó.



Luego tomó la palabra Julio Solanas (PJ), que acusó a la oposición por estar “está en campaña” y dijo que “muchas veces la modernización del Estado dejó a miles de personas en la calle”.



Pero diferenció al Estado provincial, que “es un Estado moderno que cubre los derechos en materia de salud”. También resaltó “las políticas de vivienda” y manifestó que “es un presupuesto absolutamente previsible”.



“No comulgo con quienes creen que porque ellos no está todo es un desastre”, arremetió y aseveró: “Somos la esperanza de la Región Centro”.



“No encuentro en la oposición ninguna idea, todo es crítica sobre crítica”, culminó. Homenajes En el turno de los homenajes, Silvia Moreno (PJ) hizo referencia al cumplimiento de los dos años de la sanción de la Ley de Paridad Integral: “Este derecho quedará en la historia de nuestra provincia”, aseguró y resaltó “la decisión del Gobernador Bordet y de la Vicegobernadora Stratta por jerarquizaron el espacio colectivo de la Red por la Igualdad”.



Tras el homenaje, se colocó en el recinto una placa alusiva a dicha norma.



En tanto, Stefanía Cora (PJ) homenajeó a quien fuera Presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fallecida días atrás: “Fue un símbolo de lucha y junto a otras mujeres, frente a la tragedia y el dolor, puso las bases de nuestra democracia actual”.



“En gran parte le debemos la democracia a su compromiso y su lucha”, manifestó y se realizó un minuto de silencio para recordarla.



También Mariana Farfán (PJ) homenajeó a Hebe de Bonafini, contó su parentesco con ella y sostuvo que “no es casual que haya sido calumniada y perseguida”.



“Quién tiene la altura para cuestionar a una mujer que fue pura valentía, nunca especuló y tuvo cero corrección política”, enfatizó.



Más tarde el diputado Julio Solanas (PJ) hizo referencia al Día del Dirigente Deportivo Entrerriano y reivindicó la tarea y que instrumentan día a día los más de 13 mil dirigentes que hay en la provincia.



También repudió una nota periodística que hace un paralelismo entre Juan Domingo Perón y dictadores del mundo. “Es aberrante comparar a Perón, que fue tres veces elegido por el pueblo, con Videla”, enfatizó.



En tanto, Néstor Loggio (PJ), hizo alusión a los 50 años de la vuelta del General Juan Domingo Perón luego de años de exilio y también recordó a Hebe de Bonafini y su enorme legado de búsqueda de justicia.



Más tarde, la diputada Carmen Toller (PJ) se refirió al Día del Inmigrante de La Toscana entrerriana, que llegaron a Entre Ríos escapando de la Segunda Guerra Mundial y buscando en América un lugar de paz para desarrollarse. También hizo alusión al Día de la Soberanía Nacional.



También José Cáceres (PJ) hizo uso del turno de los homenajes, se sumó al recuerdo del retorno de Perón y al fallecimiento de Bonafini, repudió la nota periodística que compara al ex presidente con dictadores y además homenajeó a la dirigencia de las entidades deportivas. También recordó a Diego Armando Maradona, al cumplirse dos años de su muerte.



Finalmente el diputado Jorge Cáceres (PJ) saludó a los taquígrafos de la Cámara en su día y a las enfermeras en su día. (APF)