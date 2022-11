Martín Piaggio fue electo presidente del Movimiento de Municipios Saludables

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, que participa convocado por la Organización Panamericana de la Salud del V Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas en la ciudad capital de Panamá, fue votado por sus colegas y electo presidente del Movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables de la Región de las Américas.Al respecto, Piaggio expresó que “es un gran orgullo para mí, representar a Gualeguaychú, un verdadero faro en la búsqueda del buen vivir, con políticas públicas que se desarrollan durante décadas y el enorme compromiso y sacrificio de las trabajadoras y los trabajadores del sistema de salud”.“Hay un camino, son años de trabajo cara a cara con la comunidad, en el territorio. Desarrollamos acciones que mejoran la calidad de vida en toda nuestra ciudad, situando a las personas y sus realidades en el centro, para diseñar e implementar políticas de primera infancia, para las personas adultas mayores, de juventudes, para quienes padecen enfermedades no transmisibles”, sostuvo.Además, marcó que “desde que asumimos en diciembre de 2015 llevamos adelante un plan de gobierno con enfoque de Derechos Humanos, donde se trabajan transversalmente los determinantes de la salud, es decir, toda la Municipalidad trabaja para que vivamos cada día un poquito mejor en nuestra ciudad, con más y mejores servicios, garantizando acceso a derechos”.El intendente también expresó, sobre la segunda jornada del encuentro, que “tuvimos la oportunidad de debatir y reflexionar junto a más de 30 colegas de 18 países acerca de cuáles son las barreras y las necesidades que encontramos muchas veces los municipios en la administración de la salud de nuestras comunidades. Coincidimos en que el financiamiento y la organización del sistema de salud, así como también las cuestiones político partidarias que no piensan a la salud pública a largo plazo, son barreras que hacen que la salud pública no llegue a todas y todos como debería ser”.Asimismo, profundizó que “en lo que a mí respecta, destaqué lo que debería ser el eje central a la hora de diseñar políticas públicas de salud y es la convicción de entender la atención primaria de la salud como la base sobre la que debería sostenerse todo el sistema de salud”.Por último, se refirió al encuentro con la Reyna Rueda: “También junto con la Alcaldesa de Managua capital de Nicaragua, Reyna Rueda, acordamos avanzar en el compromiso de hermanar nuestras ciudades, en cuestiones de turismo y salud pública”.Este encuentro organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) busca que se potencien las alianzas entre gobiernos locales y se discuta la implementación de las acciones del movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables (MCCS) de las Américas que impulsa políticas públicas para promover la salud y el bienestar en los territorios.Desde hace más de 30 años la OPS impulsa el movimiento de Municipios, Ciudades y Comunidades Saludables y desde el 2016 la OPS y los y las representantes de los gobiernos locales de las Américas se reúnen anualmente para unificar esfuerzos en promover la salud, reducir inequidades al nivel local y abordar los determinantes sociales de la salud de una manera colectiva e intersectorial.Este año, el Encuentro se lleva a cabo en colaboración con la Alcaldía de Panamá, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Panamá en seguimiento a los acuerdos internacionales asumidos en la Declaración de Santiago de Chile 2016, el Consenso de Shanghái sobre Ciudades Saludables 2016, el Acta de Valdivia 2017, la Declaración de Acapulco 2018, el Compromiso de Santiago de Cuba 2018, la Declaración de Paipa 2019 y los acuerdos del IV Encuentro Virtual por MCCS.