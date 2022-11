Cristina Fernández pidió apartar a la jueza que investiga el atentado

Falta de imparcialidad, graves omisiones en la investigación y la “falta de debida diligencia” son los dardos que los abogados de Cristina Kirchner tiraron contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti a quien pidieron apartar de la causa por el atentado del 1° de septiembre pasado.La audiencia ante el camarista Leopoldo Bruglia fue donde los abogados de la vicepresidenta reclaman apartar a la jueza. La decisión ahora quedó en manos del magistrado.Fue la propia vicepresidenta quien en las redes sociales la acusó de no saber investigar y de omitir realizar pruebas en la investigación que tiene tres detenidos, y donde Cristina pidió investigar a sectores de la oposición como ser al diputado del PRO Gerardo Millman.“Hay pruebas que ameritan abrir una investigación en ese sentido”, dijo el abogado y tiene que ver con que supuestamente Millman, declaró un testigo vinculado al Frente de Todos, dijo en un bar frente al Congreso Nacional dos días antes del atentado: “cuando la maten voy a estar camino a la Costa Atlántica”.Ahora la estrategia jurídica es que lo haga la Cámara Federal y por ello los abogados Marcos Aldazabal y José Ubeira, quienes representan en la querella a la vicepresidenta, expusieron sus argumentos.“Nunca se explicó por qué se rompió la cadena de custodia”, disparó el abogado sobre la jueza.Otra de las críticas es por la demora en detener a Brenda Uliarte, la novia de Sabag Montiel. Ella estuvo ese viernes 1 de septiembre pasado en Recoleta pero recién fue apresada el domingo. Según los abogados de Cristina Kirchner, hubo riesgo de que haya podido darse a la fuga cosa que no ocurrió “de milagro”.También sobre Brenda Uliarte que hubo demoras en intervenir su teléfono por parte de Policía Federal Argentina, la fuerza a quien la jueza se lo encomendó, pero ella es responsable por ser quien dirige la investigación.“Se investigó mal, no se investigó a Millman ni tampoco a Sabag Montiel ni Carrizo”, resumió el letrado.Su colega Ubeira dijo que “la jueza no quiere mojarse los pies en terreno de la política”, y cuando hay un atentado contra una dirigente como es el caso de la Vicepresidenta “debe hacerlo”.“Entramos 15 días después del atentado porque Cristina Kirchner dijo esperemos a ver qué hace la jueza y pasó lo que pasó, se rompió la cadena de custodia del teléfono de Sabag Montiel y se demoró en la detención de Brenda Uliarte”, resumió el abogado.Para la querella “fue un plan sistemático y orquestado” y el abogado habló de que existió una asociación ilícita, y de una "escalada" previa al atentado que contribuyó a su realización.“No quiere ir hacia determinado lado porque las terminales uno imagina a dónde terminan”, ironizó y lo mismo dijo de la otra causa donde se investiga a Revolución Federal por amenazas a la Vicepresidenta y que tramita otro juez, Marcelo Martínez de Giorgi.El abogado querellante habló de “mal desempeño” de la jueza. Bruglia es quien deberá resolver sin fecha concreta si aparta o confirma a Capuchetti en la causa.“Lo relevante es que el próximo año va ha hacer campaña política, su hijo también y tiene una hija que no sale de la casa. Es bueno que el fuero federal tome debida nota que si exponemos a esta mujer y a su familia, y el día de mañana hay un atentado, alguien se va a tener que hacer responsable y a la cabeza la ponemos a la doctora Capuchetti”, cocnluyó.