Jerarquizados pidieron un aumento salarial del 25% en dos tramos

La secretaria general de la Asociación Personal Superior (APS-Jerarquizados), Alejandra Levrand, confirmó que hay diferencias entre las ofertas presentadas a cada gremio.



Al igual que ATE, el gremio de Jerarquizados solicitó un 25% de aumento salarial. Pero a diferencia del otro sindicato –que lo planteó en tres tramos, el último en enero– APS quiere que se liquide un 12,5% en noviembre y el restante 12,5% en diciembre.



El ofrecimiento del Ejecutivo “se rechazó plano porque está lejos de nuestras expectativas”, expuso Levrand en diálogo con esta Agencia. “Como lo hemos venido manifestando, por más que se habla de porcentajes que van acompañando a la inflación, cuando se traducen a una suma dineraria en el bolsillo del trabajador municipal, no representan un incremento importante porque nuestros básicos están muy bajos”, explicó la titular de APS.



Además señaló que se les propuso “cuestiones diferentes” en relación a los otros gremios. Como ejemplo comentó: “A nosotros no nos propusieron lo del adicional único, de llevarlo a 2.600 pesos”.



Contrapropuesta



El martes APS elevó una contraoferta al Ejecutivo, solicitando “un 25%, a pagar un 12,5% con los haberes de noviembre y el 12,5% restante con los de diciembre”.



Además, pidió que el monto del bono que ofreció el Municipio se eleve de 10 mil a 15 mil pesos y que sea “para todos iguales, sin diferenciación de categorías”. Que se pague durante la primera quincena de diciembre y que además “abarque a los contratados y a los jubilados municipales”, agregó.



“También pedimos el cumplimiento del acta paritario, que está incumplida en estos momentos”, expresó Levrand y comentó: “hay dos puntos que nos interesan: uno es la recuperación de nuestros salarios, que es un 30% que habíamos perdido en el 2020-2021; y el otro es el tema de los descuentos del día del paro, cuya devolución estaba establecida en el acta acuerdo”.



La contraoferta también contiene el pedido para que se otorgue a los pasivos una suma del 82% de lo que se fije para los activos, y para que se eleve el porcentaje de cálculo para el componente del código 02 (ex 679), “que es un código que es para el sector jerarquizado que tiene que ver con la función”, precisó. Además, solicitan que se excluya el adicional por presentismo (código 312) del cálculo del salario mínimo garantizado.



Levrand estimó que durante esta semana tendrán una respuesta a los puntos solicitados. (APF)