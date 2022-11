Sesionará la Cámara de Diputados: el temario para este miércoles

Se realizó este martes, la reunión de labor parlamentaria de cara a la sesión de este miércoles. El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, detalló a Elonce que participaron los presidentes de bloque, sumándose la flamante presidenta del bloque UCR, Gracia Jaroslavsky.



“Vamos a darle exención a una ley que declara al softbol como deporte emblema de la provincia, teniendo en cuenta los más de 50 años de práctica, de los logros, los jugadores y jugadores que son en su mayoría de Entre Ríos. Esta declaración va a permitir además, que se lo tenga en cuenta en las escuelas, para la práctica, para permitir el desarrollo de un semillero en distintas ciudades”, detalló.



Se acordó también, dijo Giano “sancionar la Ley del Colegio Profesional de Seguridad e Higiene de la provincia. Venía con media sanción del Senado, acá decidimos trabajarla con todos los Colegios de Ingenieros especialistas de la provincia; se le hicieron modificaciones. Mañana se le dará la media sanción para que vuelva al Senado para la sanción definitiva”.



De la misma contó que el Proyecto de Presupuesto “tiene dictamen favorable, está para el orden del día de la próxima sesión. Estamos trabajando con la oposición, con el Ministerio de Economía y el bloque oficialista para buscar una redacción que permita llegar al mayor consenso posible para que pueda ser tratado y aprobado mañana en general; quizá en algunos artículos no nos acompañe la oposición, pero eso se va a trabajar en las próximas horas”.



“Ya tiene más de un mes el Presupuesto en Diputados, se ha dado un tratamiento como no se ha dado en años anteriores. En las próximas horas se decidirá si se le da tratamiento este miércoles, o si será en la próxima sesión”, aseguró.



En otro orden, el gobernador de la provincia, ante la consulta periodística, aclaró que “la Constitución de la provincia de Entre Ríos dice que quien fija la fecha de elecciones es la Legislatura. Ya están fijadas, falta definir algunas cosas. Si hay que modificar algo debe hacerlo la Legislatura, no es el gobernador quien fija las fechas”. Interrogado al respecto, Giano aseguró que “no ha ingresado ningún proyecto, no habrá ninguna modificación a la legislación vigente. Lo único que está vigente es la Ley 10615, que faculta al Gobernador o a la Legislatura a determinar la fecha de las elecciones del año que viene. En la provincia, PASO en abril, generales en junio; y a nivel nacional, las PASO en agosto, y en octubre las generales. Hasta enero tiene tiempo el Gobernador o la Legislatura, para determinar si se adelantan las elecciones o se va junto a las nacionales. Hasta ahora no ha ingresado a la Legislatura ningún proyecto que modifique la legislación actual”.



El 6 ó 7 de diciembre “será la última de las sesiones ordinarias de este año, en Diputados. A la semana siguiente, lo será la Cámara de Senadores”. Y enseguida agregó que lo que normalmente hacen es “prorrogar las sesiones ordinarias, con lo cual vamos a seguir trabajando desde el 15 de diciembre hasta febrero, sobre todo si es necesario sancionar alguna ley de suma importancia para el Ejecutivo, o que alguna de las cámaras lo considere así”. Elonce.com.