Cristina pidió que Nicolás Carrizo sea procesado como coautor del ataque

El mensaje que estás viendo surge de la pericia al teléfono celular de Gabriel Carrizo, el tercer detenido por el intento de asesinato en la puerta de mi casa. Las conversaciones que mantuvo esa misma noche con sus contactos, prueban su rol como coautor. pic.twitter.com/KShSCqgb5g — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 22, 2022

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner informó este martes que solicitó a la Justicia que el "copito" Nicolás Carrizo sea procesado como coautor del atentado junto a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por un frase encontrada en su celular: "Recién intentamos matar a Cristina".El escrito fue presentado por los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes solicitaron la realización de nuevas medidas de prueba a la jueza María Eugenia Capuchetti, cuya recusación es intentada por los letrados.El escrito resalta que el día 26 de octubre, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizó una serie de nuevos informes sobre los dispositivos celulares de los que se realizaron extracciones y halló material que “amerita nuevas medidas de prueba”.“Hace casi un mes que el juzgado tiene este informe a disposición (que, vale decirlo, no lo produjo el propio juzgado, sino el MPF) y no tomó una sola medida, ni probatoria ni jurídica. Mientras esta querella se ocupó de impulsar dos líneas que el juzgado se encargó de frenar (“Nueva Centro Derecha” y Milman), V.S. no fue capaz, siquiera, de profundizar su búsqueda acerca de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. Otra muestra de que el objetivo no es investigar, sino sacarse de encima esta causa rápido”, advierte el nuevo escrito presentado por Cristina Kirchner.Entre esa prueba, piden la ampliación de la indagatoria de Gabriel Carrizo, de Brenda Uliarte y de Fernando Sabag Montiel, así como el cambio de la calificación de la intervención de Carrizo a coautoría y el procesamiento de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel (y, quizás, el de otras personas) como miembros de una asociación ilícita”, dice la presentación.En ese informe constan una serie de llamadas, del 1 de septiembre, anteriores al atentado , la querella entiende deberían investigarse. Entre ellas, las mantenidas con “Jesi Celina”, que se extendieron durante el curso de casi 45 minutos en la madrugada previa al ataque a Cristina Fernández.También advierten que en ese informe lucen mensajes que no le fueron atribuidos a Carrizo en su indagatoria y que “hacen imperante una ampliación de la imputación”.Luego del atentado, Carrizo le escribió a “Kevin Bargas 2” a las 23:17 hs. (es decir, poco después del ataque a Cristina) y le dijo:-”Recién intentamos matar a Cristina” (23: 17 hs.)-”Mi empleado” (23:17 hs.)-”Le quiso disparar” (23:17 hs.)-”Va a ir preso” (23:17 hs.)-”El arma es mia amigo” (23:18 hs.)-”Te lo juro por díos” (23:18 hs.)-”Estamos con el grupo” (23:18 hs.)-”Todos juntos” (23:18 hs.)En otros chats Carrizo le dice a Bargas:-“Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo” (23: 19 hs.)-”Bueno amigo el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo” (23:35 hs.)-”Recorda esta fecha” (23.35 hs.)-”Está hdp ya está muerta” (23.35 hs.)Tras nuevas respuestas de “Kevin Bargas 2”, Carrizo añade:-”No sabés que hicimos con esto” (23:36 hs.)-”Generar miedo” (23:36 hs.)Luego, agrega:-”Estamos pensando matar al jefe de la campora y al jefe de la movilización de la izquierda” (23.38 hs.)-”Matar a Cristina” (23.38 hs.)-”Para obligar al señor presidente a que renuncie” (23.38 hs.)-”El y todas sus movilización”.Tras los mensajes ya conocidos en los que Carrizo habla de “matar al jefe de la campora”, el imputado agrega “No estamos en una movilización; “Hace mas de 4 meses que estoy” (23.41 hs.).El siguiente chat de Carrizo marcado por la DATIP que es novedoso es el que el imputado mantuvo con “Lia”,. Esta conversación es de pocas horas después del ataque, entre el 1 y el 2 de septiembre. Carrizo le cuenta a “Lia” que Sabag es empleado suyo y ella le responde con tres mensajes, que ahora aparecen borrados. Carrizo envía una serie de fotos de Sabag Montiel y luego dice:-”No tenes idea del grupo que formé” (23:59 hs)-”El trabajo si se dan las cosas bien lo voy a terminar yo” (00:08 del 02/09)-”No le dio recarga” (00:10 hs)-”Es un boludo” (00:10 hs)El 2 de septiembre, Carrizo habló con “Prima Vero”, tampoco identificada hasta el momento y le dijo “Mi amigo intentó matar a cristina” (07:46). Tras defender a Sabag Montiel frente a los dichos de “Prima Vero”, quien afirmaba “es un enfermo”, Carrizo alude a que “Pero es un golpe es un golpe que le dimos al gobierno” (07:48 hs.) y “Se va a poner peor” (07:48 hs.).Los abogados querellantes pidieron “que se identifique a todas las personas con las que Carrizo intercambió mensajes y de las que no hemos sabido hasta el momento y citarlas a prestar declaración testimonial. Es necesaria la identificación y citación urgente de “Prima Vero”, “Lía” y “Kevin Bargas 2”.“Las nuevas comunicaciones dejan en claro que la intervención de Carrizo no fue la de un cómplice secundario, sino la de un coautor. Por eso, tras la nueva indagatoria, su procesamiento debe ser en este carácter”, dice el escrito.