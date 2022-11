FATAP denuncia “incumplimiento” de compromisos asumidos en paritarias

El Consejo directivo de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) difundió una nota enviada a las autoridades provinciales para denunciar el incumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de las paritarias nacionales de fecha 26/10/22 por parte del Gobierno Nacional y, en consecuencia, solicitarle “tenga a bien llevar adelante todas las acciones de parte de su Gobierno para requerir aquellos aportes en tiempo forma y disponer de los recursos indispensables para absorber el impacto del aumento salarial convenido en los costos de sistema”.La misiva recuerda además “los inminentes vencimientos de obligaciones laborales asumidas por esta entidad en las condiciones de sustentabilidad que obran en el acuerdo suscripto con la Unión Tranviarios Automotor, alertando que no podrán hacerse efectivos en esta jurisdicción los incrementos acordados sin la disponibilidad de los fondos indicados. Surge del punto de la cláusula 12° del acuerdo paritario de fecha 26/10/22, que “el Ministerio de Transporte debe desembolsar efectivamente la suma de 6.000 millones de pesos, durante el mes de noviembre de 2022, en cumplimiento de la cuota correspondiente a dicho período del Fondo Compensador del Transporte”.“Sin embargo, hasta el momento, no se han dictado las normas administrativas que permitan continuar con la asignación de partidas presupuestarias comprometidas por Gobierno Nacional (Fondo Compensador) para los meses de Noviembre y Diciembre del año en curso, dejando al interior del país sin los recursos indispensables para hacer frente al acuerdo suscripto”.En otro párrafo destacan que “sin las gestiones necesarias por parte de la jurisdicción para obtener los aportes nacionales comprometidos en tiempo y forma, y la consecuente contrapartida provincial, mediante recursos adicionales al sistema, conforme surge del punto 5 de la cláusula 12°, los acuerdos asumidos con la intervención de la propia Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que sumaron compromisos y esfuerzos entre las partes, al solo efecto de terminar con los serios conflictos por los que se atravesaban, serán en vano y justificarán la posición asumida por esta Federación antes de firmar el acuerdo, cuando advertimos que se dejaba al transporte del Interior librado a su suerte y en la absoluta incertidumbre en cuanto a la continuidad del acuerdo suscripto”.Además, se insistió en “la necesaria asignación de recursos sostenibles, adecuados y previsibles, con el objeto de generar para el sistema una situación económica y financiera saneada, atento que resultan evidentes las variaciones de precios de insumos durante el año en curso, tales como gasoil, insumos no laborales, seguros, etc¸ que son tan importantes como la mano de obra. En la medida en que ese equilibrio no se establezca y mantenga, debemos advertir sobre la consecuencia que acarrea la pérdida del capital de trabajo, que es la imposibilidad material de prestar un servicio acorde a las necesidades de los usuarios”.Finalmente solicitaron la pronta intervención del gobierno de la provincia “a fin de propiciar todas las medidas urgentes y necesarias para revertir la realidad que desde hace largo tiempo afecta a nuestra actividad, y evitar así la inminente paralización y consecuente pérdida definitiva de un servicio público esencial”.